Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina to najważniejsze wydarzenie kulturalne nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Impreza ta organizowana jest co pięć lat. W tym roku Konkurs Chopinowski odbył się po raz 19. Rozpoczął się 2 października a zakończył w nocy z 20 na 21 października.

Konkurs Chopinowski 2025. Ilu było uczestników?

Do udziału w Konkursie Chopinowskim zgłosiło się 642 muzyków. Do I etapu konkursu zakwalifikowanych w wyniku eliminacji zostało 66 muzyków oraz 19 laureatów innych konkursów pianistycznych, w tym m.in. Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W półfinale zagrało już tylko 20 pianistów a w finale 11. Powinno być ich 10, ale dwóch uczestników otrzymało taką samą liczbę punktów i dlatego było ich o jedną osobę więcej.

W Konkursie Chopinowskim 2025 najliczniejszą reprezentację stanowili muzycy z Chin (29 wykonawców), Japonii oraz Polski. Nasz kraj reprezentowało w tegorocznym Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym aż 13 artystów. Poza nimi byli również muzycy z Kanady, USA, Korei Południowej, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Nie zabrakło również laureatów z poprzednich edycji. O zwycięstwo ponownie zawalczył laureat IV nagrody w 2015 roku Eric Lu, zwycięzca II Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych w 2023 roku Eric Guo oraz finaliści z 2021 roku, tj. Hao Rao i Hyuk Lee.

Konkurs Chopinowski 2025. Kto zagrał w finale?

Do ścisłego finału XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dostał się jeden Polak - Piotr Alexewicz. Poza nim w tym gronie znaleźli się również:

  • Kevin Chen, Kanada
  • David Khrikuli, Gruzja
  • Shiori Kuwahara, Japonia
  • Tianyou Li, Chiny
  • Eric Lu, USA
  • Tianyao Lyu, Chiny
  • Vincent Ong, Malezja
  • Miyu Shindo, Japonia
  • Zitong Wang, Chiny
  • William Yang, USA

Konkurs Chopinowski 2025. Jaką nagrodę otrzymał zwycięzca?

Nagrodą dla zwycięzcy Konkursu Chopinowskiego jest złoty medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 60 tys. euro. Wygrana to również ogromny prestiż i szansa na światową karierę. Jury wskazało także sześciu najwyżej ocenionych finalistów. Oni również otrzymali nagrody pieniężne a za drugie i trzecie miejsce także medale srebrny oraz brązowy. Kwoty te wyglądają następująco:

  • I nagroda: 60 000 euro i złoty medal
  • II nagroda: 40 000 euro i srebrny medal
  • III nagroda: 35 000 euro i brązowy medal
  • IV nagroda: 30 000 euro
  • V nagroda: 25 000 euro
  • VI nagroda: 20 000 euro

Konkurs Chopinowski 2025. Kto wygrał? Kto został laureatem?

Faworytkami Konkursu Chopinowskiego 2025 na ostatniej prostej były dwie pianistki Tianyao Lyu i Shiori Kuwahara. Pierwsza ma dopiero 17 lat, druga - 30. Ostatecznie laureatem Konkursu Chopinowskiego 2025 został Eric Lu ze Stanów Zjednoczonych.

Chciałem powiedzieć, że dość długo obradowaliśmy, bo nasza dyskusja na tematy artystyczne była niezwykle ożywiona, ale w ramach tej dyskusji udało nam się wszystkie przeszkody, które stały na drodze do osiągnięcia rezultatu końcowego pokonać i wydaje mi się, że mamy wspaniały wynik konkursu. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom finału - mówił przewodniczący jury Garrick Ohlsson.

To spełnione marzenie, jestem bardzo głęboko wzruszony - powiedział Eric Lu. Zwycięzca jest już laureatem IV nagrody w XVII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz I nagrody w XIX Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Leeds. Kolejne miejsca zajęli:

  • II nagroda - Kevin Chen
  • III nagroda - Zitong Wang
  • IV nagroda - Tianyao Lyu i Shiori Kuwahara
  • V nagroda - Piotr Alexewicz i Vincent Ong
  • VI nagroda - William Yang

Za najlepsze wykonanie mazurków nagrodę otrzymał Yehuda Prokopowicz a za najlepsze wykonanie poloneza otrzymał Tianyou Li z Chin a ballady - Adam Kałduński z Polski. Nagrodę za najlepsze wykonanie koncertu otrzymała Tianyou Li a za sonaty Zitong Wang. To oznacza, że dwie nagrody poza regulaminem trafiły w ręce Polaków. Koncerty laureatów odbędą się w dniach od 21 do 23 października.