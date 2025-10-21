Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina to najważniejsze wydarzenie kulturalne nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Impreza ta organizowana jest co pięć lat. W tym roku Konkurs Chopinowski odbył się po raz 19. Rozpoczął się 2 października a zakończył w nocy z 20 na 21 października.

Konkurs Chopinowski 2025. Ilu było uczestników?

Do udziału w Konkursie Chopinowskim zgłosiło się 642 muzyków. Do I etapu konkursu zakwalifikowanych w wyniku eliminacji zostało 66 muzyków oraz 19 laureatów innych konkursów pianistycznych, w tym m.in. Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W półfinale zagrało już tylko 20 pianistów a w finale 11. Powinno być ich 10, ale dwóch uczestników otrzymało taką samą liczbę punktów i dlatego było ich o jedną osobę więcej.

W Konkursie Chopinowskim 2025 najliczniejszą reprezentację stanowili muzycy z Chin (29 wykonawców), Japonii oraz Polski. Nasz kraj reprezentowało w tegorocznym Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym aż 13 artystów. Poza nimi byli również muzycy z Kanady, USA, Korei Południowej, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Nie zabrakło również laureatów z poprzednich edycji. O zwycięstwo ponownie zawalczył laureat IV nagrody w 2015 roku Eric Lu, zwycięzca II Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych w 2023 roku Eric Guo oraz finaliści z 2021 roku, tj. Hao Rao i Hyuk Lee.

Konkurs Chopinowski 2025. Kto zagrał w finale?

Do ścisłego finału XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dostał się jeden Polak - Piotr Alexewicz. Poza nim w tym gronie znaleźli się również:

Kevin Chen, Kanada

David Khrikuli, Gruzja

Shiori Kuwahara, Japonia

Tianyou Li, Chiny

Eric Lu, USA

Tianyao Lyu, Chiny

Vincent Ong, Malezja

Miyu Shindo, Japonia

Zitong Wang, Chiny

William Yang, USA

Konkurs Chopinowski 2025. Jaką nagrodę otrzymał zwycięzca?

Nagrodą dla zwycięzcy Konkursu Chopinowskiego jest złoty medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 60 tys. euro. Wygrana to również ogromny prestiż i szansa na światową karierę. Jury wskazało także sześciu najwyżej ocenionych finalistów. Oni również otrzymali nagrody pieniężne a za drugie i trzecie miejsce także medale srebrny oraz brązowy. Kwoty te wyglądają następująco:

I nagroda: 60 000 euro i złoty medal

II nagroda: 40 000 euro i srebrny medal

III nagroda: 35 000 euro i brązowy medal

IV nagroda: 30 000 euro

V nagroda: 25 000 euro

VI nagroda: 20 000 euro

Konkurs Chopinowski 2025. Kto wygrał? Kto został laureatem?

Faworytkami Konkursu Chopinowskiego 2025 na ostatniej prostej były dwie pianistki Tianyao Lyu i Shiori Kuwahara. Pierwsza ma dopiero 17 lat, druga - 30. Ostatecznie laureatem Konkursu Chopinowskiego 2025 został Eric Lu ze Stanów Zjednoczonych.

Chciałem powiedzieć, że dość długo obradowaliśmy, bo nasza dyskusja na tematy artystyczne była niezwykle ożywiona, ale w ramach tej dyskusji udało nam się wszystkie przeszkody, które stały na drodze do osiągnięcia rezultatu końcowego pokonać i wydaje mi się, że mamy wspaniały wynik konkursu. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom finału - mówił przewodniczący jury Garrick Ohlsson.

To spełnione marzenie, jestem bardzo głęboko wzruszony - powiedział Eric Lu. Zwycięzca jest już laureatem IV nagrody w XVII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz I nagrody w XIX Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Leeds. Kolejne miejsca zajęli:

II nagroda - Kevin Chen

III nagroda - Zitong Wang

IV nagroda - Tianyao Lyu i Shiori Kuwahara

V nagroda - Piotr Alexewicz i Vincent Ong

VI nagroda - William Yang

Za najlepsze wykonanie mazurków nagrodę otrzymał Yehuda Prokopowicz a za najlepsze wykonanie poloneza otrzymał Tianyou Li z Chin a ballady - Adam Kałduński z Polski. Nagrodę za najlepsze wykonanie koncertu otrzymała Tianyou Li a za sonaty Zitong Wang. To oznacza, że dwie nagrody poza regulaminem trafiły w ręce Polaków. Koncerty laureatów odbędą się w dniach od 21 do 23 października.