Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina to najważniejsze wydarzenie kulturalne nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Impreza ta organizowana jest co pięć lat. W tym roku Konkurs Chopinowski odbył się po raz 19. Rozpoczął się 2 października a zakończył w nocy z 20 na 21 października.
Konkurs Chopinowski 2025. Ilu było uczestników?
Do udziału w Konkursie Chopinowskim zgłosiło się 642 muzyków. Do I etapu konkursu zakwalifikowanych w wyniku eliminacji zostało 66 muzyków oraz 19 laureatów innych konkursów pianistycznych, w tym m.in. Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W półfinale zagrało już tylko 20 pianistów a w finale 11. Powinno być ich 10, ale dwóch uczestników otrzymało taką samą liczbę punktów i dlatego było ich o jedną osobę więcej.
W Konkursie Chopinowskim 2025 najliczniejszą reprezentację stanowili muzycy z Chin (29 wykonawców), Japonii oraz Polski. Nasz kraj reprezentowało w tegorocznym Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym aż 13 artystów. Poza nimi byli również muzycy z Kanady, USA, Korei Południowej, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.
Nie zabrakło również laureatów z poprzednich edycji. O zwycięstwo ponownie zawalczył laureat IV nagrody w 2015 roku Eric Lu, zwycięzca II Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych w 2023 roku Eric Guo oraz finaliści z 2021 roku, tj. Hao Rao i Hyuk Lee.
Konkurs Chopinowski 2025. Kto zagrał w finale?
Do ścisłego finału XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dostał się jeden Polak - Piotr Alexewicz. Poza nim w tym gronie znaleźli się również:
- Kevin Chen, Kanada
- David Khrikuli, Gruzja
- Shiori Kuwahara, Japonia
- Tianyou Li, Chiny
- Eric Lu, USA
- Tianyao Lyu, Chiny
- Vincent Ong, Malezja
- Miyu Shindo, Japonia
- Zitong Wang, Chiny
- William Yang, USA
Konkurs Chopinowski 2025. Jaką nagrodę otrzymał zwycięzca?
Nagrodą dla zwycięzcy Konkursu Chopinowskiego jest złoty medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 60 tys. euro. Wygrana to również ogromny prestiż i szansa na światową karierę. Jury wskazało także sześciu najwyżej ocenionych finalistów. Oni również otrzymali nagrody pieniężne a za drugie i trzecie miejsce także medale srebrny oraz brązowy. Kwoty te wyglądają następująco:
- I nagroda: 60 000 euro i złoty medal
- II nagroda: 40 000 euro i srebrny medal
- III nagroda: 35 000 euro i brązowy medal
- IV nagroda: 30 000 euro
- V nagroda: 25 000 euro
- VI nagroda: 20 000 euro
Konkurs Chopinowski 2025. Kto wygrał? Kto został laureatem?
Faworytkami Konkursu Chopinowskiego 2025 na ostatniej prostej były dwie pianistki Tianyao Lyu i Shiori Kuwahara. Pierwsza ma dopiero 17 lat, druga - 30. Ostatecznie laureatem Konkursu Chopinowskiego 2025 został Eric Lu ze Stanów Zjednoczonych.
Chciałem powiedzieć, że dość długo obradowaliśmy, bo nasza dyskusja na tematy artystyczne była niezwykle ożywiona, ale w ramach tej dyskusji udało nam się wszystkie przeszkody, które stały na drodze do osiągnięcia rezultatu końcowego pokonać i wydaje mi się, że mamy wspaniały wynik konkursu. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom finału - mówił przewodniczący jury Garrick Ohlsson.
To spełnione marzenie, jestem bardzo głęboko wzruszony - powiedział Eric Lu. Zwycięzca jest już laureatem IV nagrody w XVII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz I nagrody w XIX Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Leeds. Kolejne miejsca zajęli:
- II nagroda - Kevin Chen
- III nagroda - Zitong Wang
- IV nagroda - Tianyao Lyu i Shiori Kuwahara
- V nagroda - Piotr Alexewicz i Vincent Ong
- VI nagroda - William Yang
Za najlepsze wykonanie mazurków nagrodę otrzymał Yehuda Prokopowicz a za najlepsze wykonanie poloneza otrzymał Tianyou Li z Chin a ballady - Adam Kałduński z Polski. Nagrodę za najlepsze wykonanie koncertu otrzymała Tianyou Li a za sonaty Zitong Wang. To oznacza, że dwie nagrody poza regulaminem trafiły w ręce Polaków. Koncerty laureatów odbędą się w dniach od 21 do 23 października.
