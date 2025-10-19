Konkurs Chopinowski 2025. To już ostatnia prosta

Konkurs Chopinowski 2025 dużymi krokami zbliża się do końca. Po piątku 17 października, który był dniem wolnym od przesłuchań, sobota 18 października i niedziele 19 października to czas zmagań tych pianistów, którzy zakwalifikowali się do ścisłego finału.

Konkurs Chopinowski 2025. Podczas finału doszło do wpadki

Emocji i stresu nie brakuje. Te udzielają się nie tylko występującym, ale także prowadzącym przesłuchania. Do wpadki doszło w sobotę. To, co wydarzyło się na scenie przed występem jednego z faworytów, wzbudziło spore poruszenie wśród słuchaczy.

Prowadząca zapowiadając jednego z finalistów, amerykańskiego pianistę Erica Lu pomyliła się i powiedziała, że pochodzi z Kanady. Tymczasem artysta jest Amerykaninem. Prowadząca szybko się zreflektowała i po pierwszej części występu przeprosiła za swój błąd. Publiczność te przeprosiny nagrodziła brawami.

Konkurs Chopinowski 2025. Kim jest Ericu Lu?

Eric Lu to pianista, który w 2015 roku otrzymał IV nagrodę w Konkursie Chopinowskim. Z powodzeniem współpracuje z wytwórnią Warner Classics i gra koncerty na całym świecie. Muzykę Chopina uważa za niezwykle bogatą. Jest całościowa, zawiera w sobie wszystko, choć jest różnorodna. Dla mnie słuchanie utworów Chopina i ich wykonywanie to emocjonalna podróż– powiedział dziennikarzom po swoim występie.

Konkurs Chopinowski 2025. Ile wynoszą nagrody?

XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina zakończy się 20 października. To wtedy ogłoszone zostanie nazwisko zwycięzcy oraz pozostałych nagrodzonych. Nagroda za I miejsce to złoty medal oraz 60 tys. euro. Pozostałe nagrody to:

II nagroda: 40 000 euro i srebrny medal

III nagroda: 35 000 euro i brązowy medal

IV nagroda: 30 000 euro

V nagroda: 25 000 euro

VI nagroda: 20 000 euro

Konkurs Chopinowski 2025. Gdzie oglądać i słuchać transmisji?

Pianistów, którzy biorą udział w XIX Międzynarodowym Konkursie Fortepianowym im. Fryderyka Chopina można będzie posłuchać i zobaczyć podczas transmisji za darmo. Konkurs Chopinowski oglądać będzie można w TVP Kultura i na kanale TVP VOD.

Z kolei słuchacze Polskiego Radia będą mogli posłuchać transmisji z przesłuchań konkursowych, wywiadów z uczestnikami oraz rozmów dziennikarzy i krytyków na Dwójce oraz w Polskim Radiu Chopin.

Tegoroczny Konkurs Chopinowski transmitowany będzie także online m.in. na oficjalnym kanale YouTube Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, oficjalnej stronie internetowej Konkursu Chopinowskiego oraz w mediach społecznościowych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Konkurs Chopinowski 2025 będzie także relacjonowany na TikToku.