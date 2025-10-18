XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina wciąż trwa. W czwartek wieczorem ogłoszono wyniki półfinałowych przesłuchań. Wiadomo, że do ścisłego finału zakwalifikowało się 11 z 20 młodych pianistów.
Konkurs Chopinowski 2025. Kto zawalczy w finale?
Wśród uczestników, którzy są dalej w grze i walczą o główną wygraną, jest również Polak - Piotr Alexewicz. Poza nim w finale Konkursu Chopinowskiego 2025 zaprezentują się również:
- Kevin Chen, Kanada
- David Khrikuli, Gruzja
- Shiori Kuwahara, Japonia
- Tianyou Li, Chiny
- Eric Lu, USA
- Tianyao Lyu, Chiny
- Vincent Ong, Malezja
- Miyu Shindo, Japonia
- Zitong Wang, Chiny
- William Yang, USA
Cała 11 będzie prezentować swoje umiejętności przed jurorami i słuchaczami od 18 do 20 października. Potem ogłoszony zostanie werdykt, który wskaże laureata XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.
Konkurs Chopinowski 2025. Ile pieniędzy można wygrać?
Stawka, o którą walczą uczestnicy, jest w tym roku dosyć wysoka. Zwycięzca Konkursu Chopinowskiego 2025 otrzyma złoty medal oraz nagrodę pieniężną w wysokości 60 tys. euro. Wygrana to także a może przede wszystkim ogromny prestiż i szansa na światową karierę.
Konkurs Chopinowski 2025. Jakie nagrody za pięć kolejnych miejsc?
To jednak nie koniec nagród. Jury wskaże również sześciu najwyżej ocenionych finalistów i oni także otrzymają nagrody pieniężne a za drugie i trzecie miejsce także medale srebrny oraz brązowy. Kwoty te wyglądają następująco:
- I nagroda: 60 000 euro i złoty medal
- II nagroda: 40 000 euro i srebrny medal
- III nagroda: 35 000 euro i brązowy medal
- IV nagroda: 30 000 euro
- V nagroda: 25 000 euro
- VI nagroda: 20 000 euro
Konkurs Chopinowski 2025. Czy pozostali finaliści dostaną nagrody?
Okazuje się, że w Konkursie Chopinowskim wręczane będą również nagrody dla pozostałych finalistów. Wszyscy, którzy znajdą się w ścisłej czołówce otrzymają wyróżnienia w wysokości 8 000 euro. Jury przyzna także nagrody specjalne. Są to wyróżnienia za za najlepsze wykonania utworów Chopina. W 2025 roku przewidziane są nagrody za:
- najlepsze wykonanie koncertu,
- najlepsze wykonanie mazurków,
- najlepsze wykonanie poloneza,
- najlepsze wykonanie sonaty,
- najlepsze wykonanie ballady.
Konkurs Chopinowski 2025. Gdzie oglądać i słuchać transmisji?
Pianistów, którzy biorą udział w XIX Międzynarodowym Konkursie Fortepianowym im. Fryderyka Chopina można będzie posłuchać i zobaczyć podczas transmisji za darmo. Konkurs Chopinowski oglądać będzie można w TVP Kultura i na kanale TVP VOD.
Z kolei słuchacze Polskiego Radia będą mogli posłuchać transmisji z przesłuchań konkursowych, wywiadów z uczestnikami oraz rozmów dziennikarzy i krytyków na Dwójce oraz w Polskim Radiu Chopin.
Tegoroczny Konkurs Chopinowski transmitowany będzie także online m.in. na oficjalnym kanale YouTube Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, oficjalnej stronie internetowej Konkursu Chopinowskiego oraz w mediach społecznościowych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Konkurs Chopinowski 2025 będzie także relacjonowany na TikToku.
