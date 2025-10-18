XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina wciąż trwa. W czwartek wieczorem ogłoszono wyniki półfinałowych przesłuchań. Wiadomo, że do ścisłego finału zakwalifikowało się 11 z 20 młodych pianistów.

Wyniki III etapu Konkursu Chopinowskiego 2025. Ilu Polaków w finale?

Konkurs Chopinowski 2025. Kto zawalczy w finale?

Wśród uczestników, którzy są dalej w grze i walczą o główną wygraną, jest również Polak - Piotr Alexewicz. Poza nim w finale Konkursu Chopinowskiego 2025 zaprezentują się również:

  • Kevin Chen, Kanada
  • David Khrikuli, Gruzja
  • Shiori Kuwahara, Japonia
  • Tianyou Li, Chiny
  • Eric Lu, USA
  • Tianyao Lyu, Chiny
  • Vincent Ong, Malezja
  • Miyu Shindo, Japonia
  • Zitong Wang, Chiny
  • William Yang, USA

Cała 11 będzie prezentować swoje umiejętności przed jurorami i słuchaczami od 18 do 20 października. Potem ogłoszony zostanie werdykt, który wskaże laureata XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.

Konkurs Chopinowski 2025. Ile pieniędzy można wygrać?

Stawka, o którą walczą uczestnicy, jest w tym roku dosyć wysoka. Zwycięzca Konkursu Chopinowskiego 2025 otrzyma złoty medal oraz nagrodę pieniężną w wysokości 60 tys. euro. Wygrana to także a może przede wszystkim ogromny prestiż i szansa na światową karierę.

Konkurs Chopinowski 2025. Jakie nagrody za pięć kolejnych miejsc?

To jednak nie koniec nagród. Jury wskaże również sześciu najwyżej ocenionych finalistów i oni także otrzymają nagrody pieniężne a za drugie i trzecie miejsce także medale srebrny oraz brązowy. Kwoty te wyglądają następująco:

  • I nagroda: 60 000 euro i złoty medal
  • II nagroda: 40 000 euro i srebrny medal
  • III nagroda: 35 000 euro i brązowy medal
  • IV nagroda: 30 000 euro
  • V nagroda: 25 000 euro
  • VI nagroda: 20 000 euro

Konkurs Chopinowski 2025. Czy pozostali finaliści dostaną nagrody?

Okazuje się, że w Konkursie Chopinowskim wręczane będą również nagrody dla pozostałych finalistów. Wszyscy, którzy znajdą się w ścisłej czołówce otrzymają wyróżnienia w wysokości 8 000 euro. Jury przyzna także nagrody specjalne. Są to wyróżnienia za za najlepsze wykonania utworów Chopina. W 2025 roku przewidziane są nagrody za:

  • najlepsze wykonanie koncertu,
  • najlepsze wykonanie mazurków,
  • najlepsze wykonanie poloneza,
  • najlepsze wykonanie sonaty,
  • najlepsze wykonanie ballady.

Konkurs Chopinowski 2025. Gdzie oglądać i słuchać transmisji?

Pianistów, którzy biorą udział w XIX Międzynarodowym Konkursie Fortepianowym im. Fryderyka Chopina można będzie posłuchać i zobaczyć podczas transmisji za darmo. Konkurs Chopinowski oglądać będzie można w TVP Kultura i na kanale TVP VOD.

Z kolei słuchacze Polskiego Radia będą mogli posłuchać transmisji z przesłuchań konkursowych, wywiadów z uczestnikami oraz rozmów dziennikarzy i krytyków na Dwójce oraz w Polskim Radiu Chopin.

Tegoroczny Konkurs Chopinowski transmitowany będzie także online m.in. na oficjalnym kanale YouTube Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, oficjalnej stronie internetowej Konkursu Chopinowskiego oraz w mediach społecznościowych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Konkurs Chopinowski 2025 będzie także relacjonowany na TikToku.