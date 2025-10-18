XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina wciąż trwa. W czwartek wieczorem ogłoszono wyniki półfinałowych przesłuchań. Wiadomo, że do ścisłego finału zakwalifikowało się 11 z 20 młodych pianistów.

Konkurs Chopinowski 2025. Kto zawalczy w finale?

Wśród uczestników, którzy są dalej w grze i walczą o główną wygraną, jest również Polak - Piotr Alexewicz. Poza nim w finale Konkursu Chopinowskiego 2025 zaprezentują się również:

Kevin Chen, Kanada

David Khrikuli, Gruzja

Shiori Kuwahara, Japonia

Tianyou Li, Chiny

Eric Lu, USA

Tianyao Lyu, Chiny

Vincent Ong, Malezja

Miyu Shindo, Japonia

Zitong Wang, Chiny

William Yang, USA

Cała 11 będzie prezentować swoje umiejętności przed jurorami i słuchaczami od 18 do 20 października. Potem ogłoszony zostanie werdykt, który wskaże laureata XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.

Konkurs Chopinowski 2025. Ile pieniędzy można wygrać?

Stawka, o którą walczą uczestnicy, jest w tym roku dosyć wysoka. Zwycięzca Konkursu Chopinowskiego 2025 otrzyma złoty medal oraz nagrodę pieniężną w wysokości 60 tys. euro. Wygrana to także a może przede wszystkim ogromny prestiż i szansa na światową karierę.

Konkurs Chopinowski 2025. Jakie nagrody za pięć kolejnych miejsc?

To jednak nie koniec nagród. Jury wskaże również sześciu najwyżej ocenionych finalistów i oni także otrzymają nagrody pieniężne a za drugie i trzecie miejsce także medale srebrny oraz brązowy. Kwoty te wyglądają następująco:

I nagroda : 60 000 euro i złoty medal

: 60 000 euro i złoty medal II nagroda : 40 000 euro i srebrny medal

: 40 000 euro i srebrny medal III nagroda : 35 000 euro i brązowy medal

: 35 000 euro i brązowy medal IV nagroda: 30 000 euro

V nagroda: 25 000 euro

VI nagroda: 20 000 euro

Konkurs Chopinowski 2025. Czy pozostali finaliści dostaną nagrody?

Okazuje się, że w Konkursie Chopinowskim wręczane będą również nagrody dla pozostałych finalistów. Wszyscy, którzy znajdą się w ścisłej czołówce otrzymają wyróżnienia w wysokości 8 000 euro. Jury przyzna także nagrody specjalne. Są to wyróżnienia za za najlepsze wykonania utworów Chopina. W 2025 roku przewidziane są nagrody za:

najlepsze wykonanie koncertu,

najlepsze wykonanie mazurków,

najlepsze wykonanie poloneza,

najlepsze wykonanie sonaty,

najlepsze wykonanie ballady.

Konkurs Chopinowski 2025. Gdzie oglądać i słuchać transmisji?

Pianistów, którzy biorą udział w XIX Międzynarodowym Konkursie Fortepianowym im. Fryderyka Chopina można będzie posłuchać i zobaczyć podczas transmisji za darmo. Konkurs Chopinowski oglądać będzie można w TVP Kultura i na kanale TVP VOD.

Z kolei słuchacze Polskiego Radia będą mogli posłuchać transmisji z przesłuchań konkursowych, wywiadów z uczestnikami oraz rozmów dziennikarzy i krytyków na Dwójce oraz w Polskim Radiu Chopin.

Tegoroczny Konkurs Chopinowski transmitowany będzie także online m.in. na oficjalnym kanale YouTube Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, oficjalnej stronie internetowej Konkursu Chopinowskiego oraz w mediach społecznościowych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Konkurs Chopinowski 2025 będzie także relacjonowany na TikToku.