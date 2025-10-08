We wtorek po godz. 23 ogłoszono listę uczestników XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, którzy przeszli do kolejnego etapu konkursu.

Konkurs Chopinowski 2025. Faworyt odpadł. O kim mowa?

Wśród tych, którzy będą dalej walczyć o tytuł najlepszego pianisty Konkursu Chopinowskiego 2025, jest 4 Polaków. Wśród nich zabrakło jednak faworyta widzów i ekspertów. "To prawdziwy diament" - tak o jego występie mówiła prof. Magdalena Lisak w rozmowie w studio TVP Kultura. Pianista miał okazję zaprezentować się 5 października. O kogo dokładnie chodzi?

To Mateusz Dubiel. Właśnie ten pianista z Polski był zdaniem wielu jednym z ciekawszych uczestników przesłuchań.

Widzowie Konkursu Chopinowskiego oburzeni. Co pisali w sieci?

Brak jego nazwiska na liście tych, którzy przeszli do drugiego etapu, wywołała ogromne oburzenie. Internauci nie kryli rozczarowania. "Nie ma Mateusza Dubiela? Szok!"; "A Mateusz Dubiel???"; "To niemożliwe"; "Gdzie jest Mateusz Dubiel?!"; "Dubiel, Wierciński, Widlarz - oni nie przeszli?" - pisali internauci.

Konkurs Chopinowski 2025. Harmonogram

Drugi etap przesłuchań ma rozpocząć się 9 października. Finał Konkursu Chopinowskiego 2025 zaplanowany jest na 20 października. Dzień później odbędzie się gala podczas której laureaci zaprezentują jak grają.

Pełen harmonogram Konkursu Chopinowskiego wygląda następująco:

Koncert inauguracyjny: 2.10.2025 r.

I etap: 3-7.10.2025 r. (sesja poranna godz. 10.00 i sesja popołudniowa godz. 17.00)

II etap: 9-12.10.2025 r. (sesja poranna godz. 10.00 i sesja popołudniowa godz. 17.00)

III etap: 14-16.10.2025 r. (sesja poranna godz. 10.00 i sesja popołudniowa godz. 17.00)

Finał: 18-20.10.2025 r. (sesja wieczorna godz. 18.00)

I koncert laureatów: 21.10.2025 r.

II koncert laureatów: 22.10.2025 r.

III koncert laureatów: 23.10.2025 r.

Konkurs Chopinowski 2025. Gdzie oglądać i słuchać transmisji?

Pianistów, którzy biorą udział w XIX Międzynarodowym Konkursie Fortepianowym im. Fryderyka Chopina można będzie posłuchać i zobaczyć podczas transmisji za darmo. Konkurs Chopinowski oglądać będzie można w TVP Kultura i na kanale TVP VOD.

Z kolei słuchacze Polskiego Radia będą mogli posłuchać transmisji z przesłuchań konkursowych, wywiadów z uczestnikami oraz rozmów dziennikarzy i krytyków na Dwójce oraz w Polskim Radiu Chopin.

Tegoroczny Konkurs Chopinowski transmitowany będzie także online m.in. na oficjalnym kanale YouTube Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, oficjalnej stronie internetowej Konkursu Chopinowskiego oraz w mediach społecznościowych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Konkurs Chopinowski 2025 będzie także relacjonowany na TikToku.