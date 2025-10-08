XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina rozpoczął się 2 października. Podczas pierwszego etapu zaprezentowali się wszyscy uczestnicy. Jest ich 84 a wśród nich znalazło się aż 13 Polaków.

Konkurs Chopinowski 2025. Co nie spodobało się widzom?

Wszyscy rywalizują o nagrodę, która w świecie muzyki poważnej uchodzi za jedną z najbardziej prestiżowych. Konkurs Chopinowski odbywa się co pięć lat i budzi ogromne emocje. Tak jest i teraz.

Okazuje się, że uczestnicy wywołali kontrowersje nie tyle ze względu na wykonania utworów Chopina, co stroje, w których zaprezentowali się na scenie.

Uczestnicy Konkursu Chopinowskiego w ogniu krytyki. "Zbyt skromne"

Uczestnicy pierwszego etapu Konkursu Chopinowskiego 2025 znaleźli się w ogniu krytyki widzów i słuchaczy właśnie z powodu ubrań. Ich zdaniem stroje, które mieli na sobie podczas występów były zbyt skromne i mało eleganckie.

"Nie ośmielę się oceniać ani komentować niczyjej gry, ale chcę podzielić się spostrzeżeniem pozamuzycznym. Czy tylko ja mam wrażenie, że Konkurs Chopinowski przestał być podkreślany pięknymi, niezwykłymi kreacjami? Więcej kobiet wybiera proste, skromne sukienki lub spodnie" - napisała na Facebooku jedna z internautek.

Nie była to odosobniona opinia. "Zgadzam się z panią i przyznaję, że pomyślałam dzisiaj o tym samym. Dla mnie kreacja jest równie ważna jak to, co się prezentuje na scenie", "Uważam, że ubiór jest elementem kultury muzycznej" - pisali inni.

Internauci bronią uczestników Konkursu Chopinowskiego. "Można przełączyć"

Byli też tacy, którzy bronili uczestników Konkursu Chopinowskiego 2025. Ich zdaniem muzyka jest ważniejsza od stylizacji. "Zawsze można przełączyć na »Top Model«, jeśli komuś brakuje szałowych kreacji", "Już chyba lepiej oceniać grę niż wygląd, bo to o grę w tym konkursie chodzi", "Tu chodzi o muzykę Chopina, a nie o krynoliny" - pisali obrońcy pianistów.