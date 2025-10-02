Konkurs Chopinowski 2025 ruszył dziś, czyli 2 października. Przez prawie cały miesiąc uczestnicy będą walczyć o tytuł zwycięzcy XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Impreza zakończy się 23 października br.

Konkurs Chopinowski 2025. Nowy regulamin. Co uległo zmianie?

Rywalizacja rządzi się swoimi prawami a dokładnie regulaminem, w którym w tegorocznej edycji pojawiły się nowe zapisy. Dotychczas wylosowana litera nazwiska obowiązywała jako początkowa podczas każdego kolejnego etapu przesłuchań. To zdaniem obserwatorów i uczestników faworyzowało niektórych lub działało na szkodę pianistów. Jak wynika z badań, gdy ktoś przechodził do kolejnych etapów i za każdym razem musiał grać jako pierwszy mierzył się z mniej korzystnymi uwarunkowaniami a także większym stresem.

Nowe zasady mówią o tym, że w drugim etapie jako pierwsi występować będą uczestnicy, których nazwiska zaczynają się na literę oddaloną o 6 liter od wylosowanej. W trzecim etapie o kolejnych 6. Ma to pozwolić na to, by w czwartym etapie objęte zostały wszystkie 24 litery alfabetu łacińskiego.

Konkurs Chopinowski 2025. Kto wystąpi jako pierwszy?

Oznacza to, że w pierwszym etapie Konkurs Chopinowskiego 2025 jako pierwszy występuje uczestnik z nazwiskiem na literę "T" a jest nim Ziye Tao.

Konkurs Chopinowski 2025. Kim jest Ziye Tao?

Ziye Tao, który jako pierwszy wystąpi podczas przesłuchań Konkursu Chopinowskiego 2025 ma 20 lat. Edukował się w Centralnym Konserwatorium Muzycznym w Pekinie pod kierunkiem Manchun Chen oraz Mai Su, obecnie studiuje w konserwatorium w Oberlinie u Danga Thai Sona.

Na swoim koncie ma już kilka nagród. Wśród nich są:

I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Aarhus w Danii

Nagroda Specjalna Carla Nielsena.

Ziye Tao zdobył także nagrody na wielu konkursach w Chinach. Pianista ten występował w wielu salach koncertowych na świecie. M.in. Warnerów w Oberlinie, Vana Cliburna w Fort Worth, Xinghai w Kantonie, Steinwaya w Pekinie i Steinwaya w Xi’an. W nadchodzącym sezonie wystąpi z Orkiestrą Filharmoniczną w Kopenhadze, Orkiestrą Symfoniczną w Aarhus i Orkiestrą Symfoniczną Jutlandii Południowej.

Ziye Tao podczas swojego występu na przesłuchaniach Konkursu Chopinowskiego wykona:

Nokturn H-dur op. 62 nr 1

Ballada As-dur op. 47

Etiudę a-moll op. 10 nr 2

Walc As-dur op. 34 nr 1.

Gdybyście zakazali mi dotykać klawiszy, zbliżać się do fortepianu powiedzmy na tydzień, to czułbym się bardzo niekomfortowo - mówi Ziye Tao na nagraniu zamieszczonym na stronie Instytutu Chopina.

Konkurs Chopinowski 2025. Gdzie oglądać i słuchać?

Pianistów, którzy biorą udział w XIX Międzynarodowym Konkursie Fortepianowym im. Fryderyka Chopina można będzie posłuchać i zobaczyć podczas transmisji za darmo. Konkurs Chopinowski oglądać będzie można w TVP Kultura i na kanale TVP VOD.

Z kolei słuchacze Polskiego Radia będą mogli posłuchać transmisji z przesłuchań konkursowych, wywiadów z uczestnikami oraz rozmów dziennikarzy i krytyków na Dwójce oraz w Polskim Radiu Chopin. Tegoroczny Konkurs Chopinowski transmitowany będzie także online m.in. na oficjalnym kanale YouTube Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, oficjalnej stronie internetowej Konkursu Chopinowskiego oraz w mediach społecznościowych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

W tym roku TikTok partneruje XIX Międzynarodowemu Konkursowi Pianistycznemu im. Fryderyka Chopina i również tam będzie można śledzić zmagania pianistów.