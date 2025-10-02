Konkurs Chopinowski 2025 ruszył dziś, czyli 2 października. Przez prawie cały miesiąc uczestnicy będą walczyć o tytuł zwycięzcy XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Impreza zakończy się 23 października br.

Konkurs Chopinowski 2025. Nowy regulamin. Co uległo zmianie?

Rywalizacja rządzi się swoimi prawami a dokładnie regulaminem, w którym w tegorocznej edycji pojawiły się nowe zapisy. Dotychczas wylosowana litera nazwiska obowiązywała jako początkowa podczas każdego kolejnego etapu przesłuchań. To zdaniem obserwatorów i uczestników faworyzowało niektórych lub działało na szkodę pianistów. Jak wynika z badań, gdy ktoś przechodził do kolejnych etapów i za każdym razem musiał grać jako pierwszy mierzył się z mniej korzystnymi uwarunkowaniami a także większym stresem.

Reklama
Konkurs Chopinowski 2025. Kiedy rusza? Ilu Polaków bierze udział? Gdzie oglądać?
Konkurs Chopinowski 2025. Kiedy rusza? Ilu Polaków bierze udział? Gdzie oglądać?

Zobacz również
Reklama

Nowe zasady mówią o tym, że w drugim etapie jako pierwsi występować będą uczestnicy, których nazwiska zaczynają się na literę oddaloną o 6 liter od wylosowanej. W trzecim etapie o kolejnych 6. Ma to pozwolić na to, by w czwartym etapie objęte zostały wszystkie 24 litery alfabetu łacińskiego.

Konkurs Chopinowski 2025. Kto wystąpi jako pierwszy?

Oznacza to, że w pierwszym etapie Konkurs Chopinowskiego 2025 jako pierwszy występuje uczestnik z nazwiskiem na literę "T" a jest nim Ziye Tao.

Konkurs Chopinowski 2025. Kim jest Ziye Tao?

Ziye Tao, który jako pierwszy wystąpi podczas przesłuchań Konkursu Chopinowskiego 2025 ma 20 lat. Edukował się w Centralnym Konserwatorium Muzycznym w Pekinie pod kierunkiem Manchun Chen oraz Mai Su, obecnie studiuje w konserwatorium w Oberlinie u Danga Thai Sona.

Na swoim koncie ma już kilka nagród. Wśród nich są:

  • I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Aarhus w Danii
  • Nagroda Specjalna Carla Nielsena.

Ziye Tao zdobył także nagrody na wielu konkursach w Chinach. Pianista ten występował w wielu salach koncertowych na świecie. M.in. Warnerów w Oberlinie, Vana Cliburna w Fort Worth, Xinghai w Kantonie, Steinwaya w Pekinie i Steinwaya w Xi’an. W nadchodzącym sezonie wystąpi z Orkiestrą Filharmoniczną w Kopenhadze, Orkiestrą Symfoniczną w Aarhus i Orkiestrą Symfoniczną Jutlandii Południowej.

Trwa ładowanie wpisu

Ziye Tao podczas swojego występu na przesłuchaniach Konkursu Chopinowskiego wykona:

  • Nokturn H-dur op. 62 nr 1
  • Ballada As-dur op. 47
  • Etiudę a-moll op. 10 nr 2
  • Walc As-dur op. 34 nr 1.

Gdybyście zakazali mi dotykać klawiszy, zbliżać się do fortepianu powiedzmy na tydzień, to czułbym się bardzo niekomfortowo - mówi Ziye Tao na nagraniu zamieszczonym na stronie Instytutu Chopina.

Konkurs Chopinowski 2025. Gdzie oglądać i słuchać?

Pianistów, którzy biorą udział w XIX Międzynarodowym Konkursie Fortepianowym im. Fryderyka Chopina można będzie posłuchać i zobaczyć podczas transmisji za darmo. Konkurs Chopinowski oglądać będzie można w TVP Kultura i na kanale TVP VOD.

Z kolei słuchacze Polskiego Radia będą mogli posłuchać transmisji z przesłuchań konkursowych, wywiadów z uczestnikami oraz rozmów dziennikarzy i krytyków na Dwójce oraz w Polskim Radiu Chopin. Tegoroczny Konkurs Chopinowski transmitowany będzie także online m.in. na oficjalnym kanale YouTube Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, oficjalnej stronie internetowej Konkursu Chopinowskiego oraz w mediach społecznościowych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

W tym roku TikTok partneruje XIX Międzynarodowemu Konkursowi Pianistycznemu im. Fryderyka Chopina i również tam będzie można śledzić zmagania pianistów.