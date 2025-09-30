Konkurs Chopinowski 2025. Kiedy się zaczyna?
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina to najważniejsze wydarzenie kulturalne nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Konkurs Chopinowski budzi ogromne emocje nawet wśród tych, którzy miłośnikami muzyki poważnej na co dzień nie są. W tym roku Konkurs Chopinowski odbywa się po raz 19.
Konkurs Chopinowski 2025. Ilu jest uczestników? Ilu Polaków bierze udział?
Do udziału w Konkursie Chopinowskim zgłosiło się 642 muzyków. Do I etapu konkursu zakwalifikowanych zostało po etapie eliminacji 66 muzyków oraz 19 laureatów innych konkursów pianistycznych, w tym m.in. Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
W tegorocznym Konkursie Chopinowskim najliczniejszą reprezentację pianistek i pianistów stanowią muzycy z Chin (29 wykonawców), Japonii oraz Polski. Nasz kraj reprezentuje w tegorocznym Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym aż 13 artystów.
W Warszawie wystąpią również pianiści m.in. z USA, Kanady, Korei Południowej, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. W tym roku wśród uczestników Konkursu Chopinowskiego pojawią się laureaci poprzednich edycji. O zwycięstwo ponownie zawalczy na przykład laureat IV nagrody w 2015 roku Eric Lu, zwycięzca II Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych w 2023 roku Eric Guo oraz finaliści z 2021 roku, tj. Hao Rao i Hyuk Lee.
Pianiści i pianistki z Polski, którzy wystąpią w Konkursie Chopinowskim to:
- Zuzanna Sejbuk
- Piotr Alexewicz
- Mateusz Krzyżowski
- Andrzej Wierciński
- Adam Kałduński
- Viet Trung Nguyen
- Mateusz Dubiel
- Michał Basista
- Antoni Kłeczek
- Yehuda Prokopowicz
- Jan Widlarz
- Krzysztof Wierciński
- Piotr Ryszard Pawlak.
Konkurs Chopinowski 2025. Harmonogram
XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina rozpocznie się koncertem czworga zwycięzców wcześniejszych edycji.
- W interpretacji Bruce’a Liu zabrzmi "V Koncert fortepianowy F-dur" Camille’a Saint-Saënsa.
- "Koncert na 2 fortepiany i orkiestrę" Francisa Poulenca zagrają Yulianna Avdeeva i Garrick Ohlsson.
- Na zakończenie w "Koncercie na 4 fortepiany" Johanna Sebastiana Bacha podziwiać będziemy Yulianna Avdeeva, Bruce Liu, Garrick Ohlsson i Dang Thai Son.
Pełen harmonogram Konkursu Chopinowskiego wygląda następująco:
- Koncert inauguracyjny: 2.10.2025 r.
- I etap: 3-7.10.2025 r. (sesja poranna godz. 10.00 i sesja popołudniowa godz. 17.00)
- II etap: 9-12.10.2025 r. (sesja poranna godz. 10.00 i sesja popołudniowa godz. 17.00)
- III etap: 14-16.10.2025 r. (sesja poranna godz. 10.00 i sesja popołudniowa godz. 17.00)
- Finał: 18-20.10.2025 r. (sesja wieczorna godz. 18.00)
- I koncert laureatów: 21.10.2025 r.
- II koncert laureatów: 22.10.2025 r.
- III koncert laureatów: 23.10.2025 r.
Konkurs Chopinowski 2025. Gdzie oglądać i słuchać transmisji?
Pianistów, którzy biorą udział w XIX Międzynarodowym Konkursie Fortepianowym im. Fryderyka Chopina można będzie posłuchać i zobaczyć podczas transmisji za darmo. Konkurs Chopinowski oglądać będzie można w TVP Kultura i na kanale TVP VOD.
Z kolei słuchacze Polskiego Radia będą mogli posłuchać transmisji z przesłuchań konkursowych, wywiadów z uczestnikami oraz rozmów dziennikarzy i krytyków na Dwójce oraz w Polskim Radiu Chopin.
Tegoroczny Konkurs Chopinowski transmitowany będzie także online m.in. na oficjalnym kanale YouTube Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, oficjalnej stronie internetowej Konkursu Chopinowskiego oraz w mediach społecznościowych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.
