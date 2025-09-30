Konkurs Chopinowski 2025. Kiedy się zaczyna?

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina to najważniejsze wydarzenie kulturalne nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Konkurs Chopinowski budzi ogromne emocje nawet wśród tych, którzy miłośnikami muzyki poważnej na co dzień nie są. W tym roku Konkurs Chopinowski odbywa się po raz 19.

Konkurs Chopinowski 2025. Ilu jest uczestników? Ilu Polaków bierze udział?

Do udziału w Konkursie Chopinowskim zgłosiło się 642 muzyków. Do I etapu konkursu zakwalifikowanych zostało po etapie eliminacji 66 muzyków oraz 19 laureatów innych konkursów pianistycznych, w tym m.in. Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

W tegorocznym Konkursie Chopinowskim najliczniejszą reprezentację pianistek i pianistów stanowią muzycy z Chin (29 wykonawców), Japonii oraz Polski. Nasz kraj reprezentuje w tegorocznym Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym aż 13 artystów.

W Warszawie wystąpią również pianiści m.in. z USA, Kanady, Korei Południowej, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. W tym roku wśród uczestników Konkursu Chopinowskiego pojawią się laureaci poprzednich edycji. O zwycięstwo ponownie zawalczy na przykład laureat IV nagrody w 2015 roku Eric Lu, zwycięzca II Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych w 2023 roku Eric Guo oraz finaliści z 2021 roku, tj. Hao Rao i Hyuk Lee.

Pianiści i pianistki z Polski, którzy wystąpią w Konkursie Chopinowskim to:

Zuzanna Sejbuk

Piotr Alexewicz

Mateusz Krzyżowski

Andrzej Wierciński

Adam Kałduński

Viet Trung Nguyen

Mateusz Dubiel

Michał Basista

Antoni Kłeczek

Yehuda Prokopowicz

Jan Widlarz

Krzysztof Wierciński

Piotr Ryszard Pawlak.

Konkurs Chopinowski 2025. Harmonogram

XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina rozpocznie się koncertem czworga zwycięzców wcześniejszych edycji.

W interpretacji Bruce’a Liu zabrzmi "V Koncert fortepianowy F-dur" Camille’a Saint-Saënsa.

"Koncert na 2 fortepiany i orkiestrę" Francisa Poulenca zagrają Yulianna Avdeeva i Garrick Ohlsson.

Na zakończenie w "Koncercie na 4 fortepiany" Johanna Sebastiana Bacha podziwiać będziemy Yulianna Avdeeva, Bruce Liu, Garrick Ohlsson i Dang Thai Son.

Pełen harmonogram Konkursu Chopinowskiego wygląda następująco:

Koncert inauguracyjny: 2.10.2025 r.

I etap: 3-7.10.2025 r. (sesja poranna godz. 10.00 i sesja popołudniowa godz. 17.00)

II etap: 9-12.10.2025 r. (sesja poranna godz. 10.00 i sesja popołudniowa godz. 17.00)

III etap: 14-16.10.2025 r. (sesja poranna godz. 10.00 i sesja popołudniowa godz. 17.00)

Finał: 18-20.10.2025 r. (sesja wieczorna godz. 18.00)

I koncert laureatów: 21.10.2025 r.

II koncert laureatów: 22.10.2025 r.

III koncert laureatów: 23.10.2025 r.

Konkurs Chopinowski 2025. Gdzie oglądać i słuchać transmisji?

Pianistów, którzy biorą udział w XIX Międzynarodowym Konkursie Fortepianowym im. Fryderyka Chopina można będzie posłuchać i zobaczyć podczas transmisji za darmo. Konkurs Chopinowski oglądać będzie można w TVP Kultura i na kanale TVP VOD.

Z kolei słuchacze Polskiego Radia będą mogli posłuchać transmisji z przesłuchań konkursowych, wywiadów z uczestnikami oraz rozmów dziennikarzy i krytyków na Dwójce oraz w Polskim Radiu Chopin.

Tegoroczny Konkurs Chopinowski transmitowany będzie także online m.in. na oficjalnym kanale YouTube Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, oficjalnej stronie internetowej Konkursu Chopinowskiego oraz w mediach społecznościowych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.