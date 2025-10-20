Konkurs Chopinowski 2025 jest już na ostatniej prostej. W nocy z poniedziałku 20 października na wtorek 21 października ogłoszony zostanie wynik. Jury ogłosi, kto wygrał trwające przez prawie miesiąc zmagania pianistów i kto otrzyma złoty medal oraz 60 tys. euro.

Konkurs Chopinowski 2025. Co skrytykowali słuchacze?

Biorący udział w XIX Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina obowiązkowo grali Poloneza-fantazję As-dur op. 61 oraz - do wyboru - jeden z koncertów fortepianowych Fryderyka Chopina: e-moll lub f-moll. W finale występy artystów różniły się tym, że grali przy akompaniamencie Orkiestry Filharmonii Narodowej pod batutą Andrzeja Boreyki. O tym zadecydowali organizatorzy Konkursu Chopinowskiego 2025.

Ta decyzja spotkała się z oburzeniem widzów. Wprowadzona zmiana miała dodać uroczystego charakteru finałowym koncertom, tymczasem nie spodobała się tym, którzy obserwowali przesłuchania. Ich zdaniem partytury wykonywane przez orkiestrę nie brzmiały tak, jak powinny.

Organizatorzy Konkursu Chopinowskiego wydali oświadczenie

Krytyka była tak ogromna, że organizatorzy Konkursu Chopinowskiego 2025 zdecydowali się wydać oświadczenie w tej sprawie. Podczas obecnej edycji Konkursu Chopinowskiego orkiestra wykonuje koncerty fortepianowe Chopina, korzystając z materiałów nutowych przygotowanych przez zespół badawczo-redaktorski Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Partytury są zredagowane wnikliwie dzięki studiom nad historycznymi źródłami i z zamysłem jak najbardziej precyzyjnego oddania intencji twórczych kompozytora. [...] Wspomniane zmiany wobec tych źródeł dokonywane w powszechnie stosowanych wydaniach dotyczyły głównie instrumentacji. Dlatego podczas słuchania wykonań opartych na partyturach aktualnie zredagowanych przez NIFC powstaje niekiedy wrażenie innego kolorytu brzmienia, niż to, do którego przywykło wielu słuchaczy - brzmi treść oświadczenia wydanego przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

Konkurs Chopinowski 2025. To widzowie również skrytykowali

Widzom nie podobała się również gra samej orkiestry. Swoje niezadowolenie wyrazili w komentarzach zamieszanych w sieci. Czyli orkiestra miała wystarczający czas na przygotowanie się; Słuchając tego co wczoraj wyprawiali to niestety nie; Przykro mówić ale brzmienie Orkiestry tu jest jakby nędzne. Niedopracowane współbrzmienie z pianistą. Za dużo kiksów. W ogóle pierwszy f moll to była jakaś tragedia!; Szkoda tylko, że grając wczoraj z Erykiem Lu orkiestra się pogubiła, jakby kilku muzyków miało inne nuty - pisali.