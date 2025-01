Zmiany w stawkach adwokackich i wynagrodzeniach prawników

Od stycznia 2025 roku zaczynają obowiązywać nowe przepisy regulujące stawki opłat adwokatów i radców prawnych. Nowelizacje obejmują podwyżki stawek w 11 kategoriach spraw, zarówno w przypadku pełnomocników z wyboru, jak i pełnomocników z urzędu. Choć zmiany te mogą wpływać na wysokość wynagrodzenia prawników, to nie oznaczają one wzrostu kosztów dla obywateli. Podwyższenie stawek ma na celu zachęcenie większej liczby prawników do podejmowania spraw z urzędu, co ma pozytywnie wpłynąć na dostępność pomocy prawnej dla osób potrzebujących.

Reklama

Zmiany obejmują także regulację dotyczącą zwrotu kosztów pełnomocnika w przypadku wygrania sprawy. Wyższe minimalne stawki oznaczają wyższe kwoty zwrotu, co bardziej odpowiada rzeczywistym kosztom ponoszonym przez pełnomocników. Przepisy dotyczące wynagrodzeń za pomoc prawną świadczoną przez doradców podatkowych również zostaną wkrótce ogłoszone.

Obowiązek posiadania adresu e-Doręczeń

Od 1 stycznia 2025 roku przedstawiciele zawodów prawniczych, w tym adwokaci, radcy prawni, notariusze, doradcy restrukturyzacyjni, doradcy podatkowi oraz rzecznicy patentowi, będą zobowiązani do posiadania adresu e-Doręczeń. Będzie to wymagało aktywacji e-skrzynek, przez które będą się komunikować z innymi podmiotami publicznymi, w tym sądami i prokuraturą. Nowy system, będący elektronicznym odpowiednikiem listu poleconego, ma zrewolucjonizować sposób doręczeń, umożliwiając bezpieczne i wygodne przesyłanie dokumentów.

Zmiany w organizacji sądów

Reklama

Z początkiem nowego roku wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dotycząca obszarów właściwości sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych. Nowe przepisy mają na celu usprawnienie organizacji pracy sądów powszechnych, co powinno przełożyć się na efektywniejsze rozpatrywanie spraw i skrócenie czasu oczekiwania na decyzje sądowe.

Reorganizacja pracy prokuratury

W styczniu 2025 roku wejdą w życie także zmiany w regulacjach dotyczących funkcjonowania prokuratury. Nowe przepisy obejmują zarówno wewnętrzny regulamin urzędowania jednostek organizacyjnych prokuratury, jak i zasady współpracy prokuratury z międzynarodowymi organizacjami. Dodatkowo przewidziano nowelizację przepisów dotyczących wynagrodzeń prokuratorów delegowanych do pracy poza granicami Polski.