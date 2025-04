Stan zdrowia Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości i kluczowej postaci w partii Suwerenna Polska, budzi coraz większe zaniepokojenie.

Stan zdrowia Ziobry. Nowe informacje

Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Mariusz Gosek, w rozmowie z "Faktem" ujawnił, że ostatnie badania kliniczne krwi Ziobry wykazały niepokojące wyniki. Te informacje rzucają cień na niedawny powrót Ziobry do aktywności publicznej, który nastąpił po okresie choroby.

Gosek, który towarzyszył Ziobrze podczas marszu z okazji 1000-lecia Królestwa Polskiego, zauważył, że kondycja byłego ministra nie jest taka sama, jak przed chorobą. To nie jest ta sama forma, co przed chorobą. Ostatnie badania kliniczne krwi okazały się niepokojące – powiedział Gosek.

Uczestnictwo Ziobry w marszu, który był znaczącym wydarzeniem politycznym, budzi pytania o jego gotowość do powrotu do intensywnej aktywności. Gosek wyraził obawę, że powrót Ziobry do polityki nastąpił zbyt szybko: Minister trzyma się, jednak bezwzględnie za szybko wrócił do polityki.

Polityk PiS o atakach na Ziobrę

Dodatkowo, Gosek zwrócił uwagę na "ciągłe ataki” na Ziobrę, które jego zdaniem mają negatywny wpływ na jego stan zdrowia. Polityczna presja i stres związany z publiczną rolą mogą znacząco obciążać organizm, szczególnie w okresie rekonwalescencji.

W obliczu tych niepokojących informacji, politycy PiS, w tym Mariusz Gosek, wyrażają swoje wsparcie dla Ziobry i modlą się o jego zdrowie. Czekamy na dalsze wyniki i modlimy się – powiedział Gosek. W najbliższym czasie Ziobro ma przejść poszerzoną diagnostykę, aby lekarze mogli dokładnie ocenić jego stan zdrowia i podjąć odpowiednie kroki.