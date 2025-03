Dzień wcześniej Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej oskarżył premiera Donalda Tuska o przekazanie 40 mln zł na rzecz WOŚP z funduszu rezerwy celowej. Twierdził także, że spółki Skarbu Państwa były "zmuszane" do wspierania fundacji Jerzego Owsiaka.

Donald Tusk z nieznanych powodów nie zdecydował się udzielić wsparcia finansowego organizacjom, takim jak Polski Czerwony Krzyż, Caritas czy Polska Akcja Humanitarna – mówił Ziobro.

Owsiak: Nigdy nie otrzymaliśmy takich pieniędzy

Prezes WOŚP Jerzy Owsiak natychmiast zdementował te informacje. Nigdy nie otrzymaliśmy od jakiegokolwiek urzędnika piastującego obecnie urząd 40 mln zł – powiedział PAP i opublikował podobne oświadczenie w mediach społecznościowych.

Aby rozwiać wątpliwości, WOŚP zwróciła się do mBanku, który obsługuje konta fundacji, o oficjalne potwierdzenie, że taka wpłata nigdy nie miała miejsca. W czwartek bank wydał zaświadczenie, że doniesienia polityków PiS są fałszywe.

Reakcja Jerzego Owsiaka na przeprosiny

Owsiak odniósł się do oświadczenia polityków PiS, zwracając uwagę na błędne oskarżenia i brak dowodów. Prawnik, a co najważniejsze były minister sprawiedliwości, wydaje sądy nie tylko bez procesu, ale też bez przeprowadzenia postępowania dowodowego – skomentował. Dodał również, że fundacja odpowiedziała już na pytania posłów PiS o finansowanie działań WOŚP dla powodzian. Najważniejsze w tym komunikacie to magiczne słowo: PRZEPRASZAMY!!! – podsumował Owsiak.

WOŚP faktycznie przekazała 40 mln zł, ale… z własnych środków

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy rzeczywiście przeznaczyła 40 mln zł na pomoc dla powodzian, ale były to środki fundacji, a nie pieniądze rządowe. We wrześniu 2024 roku WOŚP uruchomiła własne fundusze, by kupić sprzęt i pomoc rzeczową dla ofiar powodzi na południu Polski. Na specjalnej zbiórce zorganizowanej wspólnie z premierem Tuskiem udało się zebrać dodatkowe środki. Łącznie fundacja wydała na ten cel 47,2 mln zł.

Za zebrane pieniądze WOŚP zakupiła m.in.:

190 defibrylatorów AED

188 zestawów ratownictwa medycznego R1

136 pomp szlamowych

522 zestawy kombinezonów dla strażaków

Jakie pieniądze trafiły do WOŚP?

Pięcioro posłów PiS poprosiło o szczegółowe informacje na temat finansowania działań pomocowych fundacji. Z opublikowanego raportu wynika, że trzy spółki Skarbu Państwa przekazały darowizny na ten cel:

Fundacja Orlen – 4,2 mln zł

Fundacja PZU – 2,5 mln zł

Fundacja PEKAO S.A. – 1 mln zł

Pełna dokumentacja dotycząca zbiórki i wydatków znajduje się na stronie WOŚP oraz w Portalu Zbiórek Publicznych MSWiA.