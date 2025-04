Pod koniec 2023 roku Ziobro przestał pojawiać się publicznie. Gdy przedłużająca się nieobecność polityka na posiedzeniach Sejmu zaczęła wzbudzać zainteresowanie mediów, posłowie jego ugrupowania przekazali, że powodem są problemy zdrowotne. Informacje na temat stanu zdrowia Ziobry ujawniano stopniowo.

Sam Ziobro w marcu 2024 roku przekazał, że ma nowotwór złośliwy przełyku i poddaje się leczeniu. Przekazał też, że po wyczerpującej radioterapii, chemioterapii oraz immunoterapii przeszedł ciężką operację, która objęła klatkę piersiową, jamę brzuszną oraz szyję.

Nowe informacje o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry. "Mam niepokojące wyniki"

Były minister sprawiedliwości przekazał nowe informacje na temat rekonwalescencji. Przekazał, że dostał od lekarzy polecenie wykonania dodatkowych badań z powodu "niepokojących wyników badań krwi".

Reklama

– I chociaż czasami bywa ciężko, jak ostatnio, kiedy lekarze polecili mi dodatkowe badania, bomam niepokojące wyniki badań krwi, to walczę i jestem dobrej myśli. Zawsze jest jednak ten niepokój w sprawie wznowienia choroby nowotworowej – powiedział w rozmowie z "Super Expressem".

Zbigniew Ziobro walczy o powrót do polityki. "Jestem zdeterminowany"

Ziobro zadeklarował jednocześnie, że zamierza wrócić do polityki. To jeden z jego głównych celów na najbliższe miesiące.

– Powiedziałem sobie kiedyś, że jeśli nie odzyskam głosu, to nie wrócę do polityki. Po ciężkiej pracy, cierpliwości i ogromnych wysiłkach lekarzy z Polski i Belgii, którym bardzo dziękuję, mogłem odzyskać głos i jestem dalej zdeterminowany do walki o zdrowie – zapowiedział Ziobro.