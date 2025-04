Kolejny Miecznik coraz bliżej budowy

Program Miecznik jest największym programem modernizacyjnym polskiej Marynarki Wojennej, mającym na celu budowę trzech nowoczesnych fregat wielozadaniowych, które zastąpią przestarzałe okręty typu Oliver Hazard Perry.

Obecnie trwa budowa pierwszego okrętu, ORP "Wicher", który ma wejść do służby w 2028 roku. Jak poinformował Jan Grabowski z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, 5 maja w gdyńskiej PGZ Stoczni Wojennej odbędzie się uroczystość "palenia blach" pod drugą fregatę, która otrzyma nazwę ORP "Burza" i ma wejść do służby w 2030 roku. Trzecia fregata, ORP "Huragan", ma dołączyć do floty na przełomie 2031 i 2032 roku.

Wybrano kluczowe systemy

Grabowski ocenił, że budowa przebiega zgodnie z harmonogramem, choć przy tak złożonych projektach mogą wystąpić opóźnienia. Wyraził również nadzieję na kontynuację budowy kolejnych okrętów i rozwój PGZ Stoczni Wojennej jako producenta jednostek wojennych, w tym na eksport.

Fregaty Miecznik będą nowoczesnymi okrętami wielozadaniowymi opartymi o brytyjski projekt Arrowhead 140, dostosowanym do polskich wymagań. W projekt zaangażowani są PGZ Miecznik oraz partnerzy zagraniczni, głównie brytyjski Babcock.

Główne zadania fregat

Głównym zadaniem fregat będzie obrona przeciwlotnicza, zostaną wyposażone w brytyjskie pociski CAMM i CAMM-ER, armaty o zasięgu do 40 km oraz pociski przeciwokrętowe o zasięgu powyżej 200 km. Okręty o długości ponad 140 m mają zabezpieczać szlaki żeglugowe i infrastrukturę energetyczną oraz brać udział w misjach NATO. Umowa na budowę została podpisana w 2021 roku, a jej wartość wzrosła do około 15 mld zł pod koniec 2023 roku.

Obecnie trzon polskiej floty stanowią dwie fregaty rakietowe typu Oliver Hazard Perry - ORP "Gen. T. Kościuszko" i ORP "Gen. K. Pułaski", które wcześniej służyły w Marynarce Wojennej USA.