PiS składa zawiadomienie do prokuratury

We wtorek Klub PiS poinformował o złożeniu zawiadomienia do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Posłowie oskarżają TVP i komitet Rafała Trzaskowskiego o naruszenie przepisów Kodeksu wyborczego i karnego. Chodzi o niepieniężne korzyści majątkowe, jakie komitet miał otrzymać dzięki organizacji debaty.

Debata w Końskich

W piątek w Końskich odbyły się dwie debaty:

Na rynku – organizowana przez Telewizję Republika.

W hali sportowej – z udziałem dziennikarzy TVP, TVN i Polsatu.

Dziennikarka TVP poinformowała, że organizatorem drugiej debaty był komitet Trzaskowskiego. W debacie udział wziął m.in. Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki.

Zarzuty PiS wobec Trzaskowskiego i TVP

Posłowie PiS twierdzą, że komitet Trzaskowskiego otrzymał wsparcie techniczne i organizacyjne, co stanowi korzyść majątkową. Tego rodzaju pomoc powinna zostać sfinansowana przez komitet i oznaczona jako materiał wyborczy. "Polskie prawo zabrania finansowania kampanii przez osoby prawne" – zaznaczyli w zawiadomieniu.

Reakcja sztabu Trzaskowskiego

Sławomir Nitras, minister sportu i członek sztabu Trzaskowskiego, odpowiedział, że "wszystkie koszty organizacji tego przedsięwzięcia poniósł lub poniesie komitet wyborczy Rafała Trzaskowskiego." Jan Grabiec, szef KPRM, dodał, że "nie ma nic szczególnego. Tam były umowy, faktury, takie były uzgodnienia.”

Wątek domu medialnego AM Studio

Portal "WP" poinformował, że halę na debatę wynajął Dom Mediowy AM Studio. Media podkreśliły wcześniejsze powiązania tej firmy z Platformą Obywatelską. Prezes AM Studio, Andrzej Moebus, miał być blisko związany z Donaldem Tuskiem.Nie będziemy do końca kampanii w żaden sposób współpracować z AM Studio - skomentował Nitras. Dodał, że sztab Trzaskowskiego nie wiedział o wcześniejszych powiązaniach firmy z rządem.