Prokuratorzy złożyli wniosek do sądu rejonowego na warszawskim Mokotowie. Chcą, by areszt potrwał do 5 czerwca. Obecne tymczasowe aresztowanie kończy się 6 maja. Prokuratura uzasadnia wniosek koniecznością dalszych czynności dowodowych - informuje RMF FM.

Dlaczego Matecki trafił do aresztu?

8 marca sąd zarządził tymczasowe aresztowanie na 2 miesiące. Prokuratorzy wskazali:

duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstw,

groźbę wysokiej kary – do 10 lat więzienia,

ryzyko matactwa, czyli utrudniania śledztwa.

Jakie zarzuty usłyszał Dariusz Matecki?

Śledczy postawili Mateckiemu 6 zarzutów: