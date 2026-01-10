Gala Mistrzów Sportu 2025. Nagrody dla najlepszych
Gala Mistrzów Sportu 2025 odbyła się w Teatrze Wielkim w Warszawie. Tym razem można ją było oglądać w TVP. Po raz 91. "Przegląd Sportowy" zorganizował plebiscyt, w którym kibice oraz kapituła wybierają najbardziej wybitnych sportowców minionego roku.
Gala Mistrzów Sportu 2025. Jakie kreacje wybrały sportsmenki?
Na Gali Mistrzów Sportu nie zabrakło osobistości ze świata sportu oraz show-biznesu. Przybył m.in. wieloletni dziennikarz TVP - Włodzimierz Szaranowicz a także Robert Korzeniowski i Władysław Kozakiewicz. Galę poprowadził Mariusz Czerkawski. Na czerwonym dywanie nie zabrakło m.in. Małgorzaty Rozenek-Majdan z Radosławem Majdanem.
Gala Mistrzów Sportu 2025. Mirosław i Szeremeta skradły show
Anna Lewandowska wybrała na ten wieczór suknię w kolorze jasnego różu. Show skradły dwie sporstmenki - Aleksandra Mirosław, która postawiła na elegancką czerń i odkryte ramiona. Z kolei Julia Szeremeta wybrała suknię z prześwitującym dołem i górą na cienkich ramiączkach.
