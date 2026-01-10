Do zdarzenia doszło pod koniec grudnia br., w lesie w okolicy Nowogardu, ale zachodniopomorska policja poinformowała o nim dopiero w sobotę, gdy rodzice w Prokuraturze Rejonowej w Goleniowie usłyszeli już zarzuty, stosowany jest wobec nich dozór policyjny, a dzieci tymczasowo zostały umieszczone u krewnych.

Tragiczny bilans mrozów w Polsce. Są ofiary śmiertelne
Tragiczny bilans mrozów w Polsce. Są ofiary śmiertelne

Zobacz również

Rodzina z trojgiem dzieci w środku lasu

To mieszkanka gminy Nowogard zaalarmowała lokalną policję, że w lesie, w samochodzie przebywa już dobę rodzina z trojgiem małych dzieci. Te informacje się potwierdziły. "Na miejscu policjanci zastali 28-letniego ojca, 23-letnią matkę wraz z trojgiem dzieci w wieku 4 i 6 lat oraz 1 roku. Dzieci były ubrane jedynie w bieliznę i koszulki z krótkim rękawem. Takie warunki zagrażały ich bezpieczeństwu" - przekazała w sobotę starsza sierżant Agnieszka Kowalska–Truty z zespołu prasowego zachodniopomorskiej policji.

Reklama
Mrozy uziemiły samoloty. Linia lotnicza trzeci dzień z rzędu odwołała loty
Mrozy uziemiły samoloty. Linia lotnicza trzeci dzień z rzędu odwołała loty

Zobacz również

Rodzice dzieci byli pod wpływem narkotyków

Ponadto w samochodzie funkcjonariusze znaleźli ok. 50 gramów amfetaminy. 28-latek był także pod jej wpływem. Zażywanie narkotyków przez rodziców dzieci miało być powodem tego dobowego koczowania w lesie. Jak tłumaczyli oboje, obawiali się powrotu do miejsca zamieszkania, które dzielą z krewnymi. Ojciec i matka dzieci zostali zatrzymani. Usłyszeli zarzut narażenia dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 28-latek jest podejrzany także o posiadanie środków odurzających oraz kierowanie autem pod ich wpływem.

Donald Tusk nie zostawia wątpliwości. 'Bez Brauna Kaczyński nie ma szans'
Donald Tusk nie zostawia wątpliwości. "Bez Brauna Kaczyński nie ma szans"

Zobacz również

Dzieci sąd oddał pod opiekę krewnych

Za popełnione przestępstwa 23-latce grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. 28-latek może spędzić w więzieniu do 5 lat. Dzieci decyzją sądu przebywają tymczasowo pod opiekę krewnych jednego z rodziców. "Trafiły tam bez rzeczy osobistych, potrzebnych do codziennego funkcjonowania. Policjanci z Nowogardu i Goleniowa zorganizowali dla nich zbiórkę rzeczową. Przekazali m.in. pampersy, ubrania, obuwie, ręczniki, koce, zabawki, żywność oraz artykuły chemiczne i kosmetyczne" - poinformowała policjantka.