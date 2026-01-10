Hasłem tegorocznej pielgrzymki jest "Ciebie Boga Wysławiamy". Jak wyjaśniają organizatorzy, to hymn Kościoła śpiewany w najuroczystszych chwilach dziękczynienia. Wybór tego hasła nie jest przypadkowy podczas XVIII pielgrzymki uczestnicy chcą podziękować Bogu za wspólnie przebytą drogę oraz za wierność krzyżowi, Ewangelii i ojczyźnie mimo licznych przeciwności.

Kapelan prezydenta o narodowej tożsamości

Rozpoczynając homilię, kapłan odwołał się do słów z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła, które - jak zaznaczył - wyznaczają program życia chrześcijan. Jak podkreślał, to nie kalendarzowe daty zmieniają człowieka, lecz codzienne wybory podejmowane z pomocą Bożej łaski. "Każdy dzień jest szansą, by być odrobinę lepszym dla siebie, dla innych i dla świata" - głosił duszpasterz środowisk kibicowskich oraz kapelan prezydenta RP ks. Jarosław Wąsowicz. Odwołując się do 18 lat pielgrzymowania kibiców do duchowej stolicy Polski, ks. Wąsowicz zaznaczył, że inicjatywa ta stała się przestrzenią jednoczenia się ponad podziałami wokół spraw ważnych dla ojczyzny. Szczególne miejsce - jak podkreślił - zajmuje pamięć i wdzięczność wobec Polaków na dawnych Kresach Rzeczypospolitej. "Oni niejednokrotnie w skrajnych warunkach politycznych, społecznych wciąż podtrzymują narodową tożsamość, dochowują wierności polskiej kulturze, polskim obyczajom i Kościołowi katolickiemu" - podkreślił ks. Wąsowicz.

Kibice witają prezydenta Karola Nawrockiego

Ok. godz. 12.00 Nawrocki pojawił się w Częstochowie, a gdy podszedł pod mury słynnego sanktuarium, kibice natychmiast zaczęli skandować jego nazwisko. "Prezydent Karol Nawrocki na pielgrzymce kibiców na Jasnej Górze. Został głośno przywitany przed mszą" - relacjonuje Szymon Kastelik Radia Zet. "Karol Nawrocki, nasz prezydent" - skandowali kibice.

Kapelan zwrócił się do prezydenta RP

Zanim na dobre zaczęła się celebracja Eucharystii, rozpoczęto od oficjalnych powitań. W pierwszej kolejności uhonorowano głowę państwa. "Pragnę w imieniu swoim i gospodarzy tego miejsca serdecznie powitać i pozdrowić prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Karola Nawrockiego" - powiedział duchowny, a zgromadzeni kibice oraz inni wierni zareagowali na jego słowa głośnymi brawami. "Panie prezydencie, jest pan na Jasnej Górze po raz trzeci. (...) To dla nas wielki zaszczyt i honor gościć pana w Narodowym Sanktuarium Polaków. Pana obecność jest wypełnieniem obietnicy, że jako prezydent Polski będzie pan pielgrzymował ze środowiskiem kibiców, prosząc o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny" - mówił.