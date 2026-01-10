Tusk o Kaczyńskim: dla władzy jest gotów poświęcić wszystko

"Deklaracja Kaczyńskiego, że »nigdy z Braunem«, brzmi obiecująco i racjonalnie. Szkoda, że nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Bez Brauna Kaczyński nie ma żadnych szans na zdobycie władzy, a dla władzy, jak wiadomo, jest gotów poświęcić wszystko" - napisał w sobotę na platformie X premier Donald Tusk.

Kaczyński skrytykował Brauna

Szef rządu odniósł się w ten sposób do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który w piątek był pytany o to, czy kiedykolwiek rozmawiał z Grzegorzem Braunem, a także czy uważa go za "polityka niebezpiecznego dla Polski". "Nigdy z nim nie rozmawiałem i uważam go za polityka, który dalece przekroczył te granice, które są nieprzekraczalne dla polityków w naszej sferze cywilizacyjnej" - odparł prezes PiS.

Kaczyński o "nieefektywnym" głosowaniu na Brauna

"Mam nadzieję, że Konfederacja Korony Polskiej nie znajdzie się w parlamencie, bo nie przekroczą progów wyborczych" - podkreślił. Zaznaczył, że nie jest zwolennikiem represji, ale "ta formacja powinna pozostać na marginesie". "Poza tym są jeszcze kwestie jego różnych obecności w Moskwie. Tu jest mnóstwo przesłanek, żeby powiedzieć: „tu jest granica" - oświadczył. Jak dodał, PiS nie będzie przekraczać tej granicy. Zdaniem prezesa PiS, głosowanie na Brauna jest "całkowicie nieefektywne", ponieważ - jak argumentował - jeżeli Polska chce utrzymać podstawy bezpieczeństwa, to "nowy rząd nie może być rządem z udziałem czy poparciem zwolenników pana Brauna".