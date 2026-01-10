Z danych zamieszczonych na stronie RCB wynika, że do śmierci trzech osób w wyniku wychłodzenia doszło w woj. lubelskim w miejscowościach - Jelnica, Sporniak i Krebsówka.

Jak dbać o bezpieczeństwo w czasie mrozów?

RCB przypomniało, aby dbać o swoje bezpieczeństwo w czasie mrozów i nie pozostawać obojętnym wobec osób narażonych na wychłodzenie. Policja we wpisie na platformie X także zaapelowała, by zgłaszać osoby, które mogą potrzebować pomocy. "Zadzwoń na numer 112. Jeden telefon może uratować życie" - podkreślono.

Pomoc dla bezdomnych w czasie mrozów

W związku z mrozami Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zleciło wojewodom wzmocnienie działań pomocowych. Służby otrzymały wytyczne dotyczące patroli i sprawdzania pustostanów, ogrodów działkowych i parków. Na stronie policji działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB), gdzie obywatele mogą korzystać z funkcji „Osoba bezdomna wymagająca pomocy”, aby precyzyjnie wskazać lokalizację potrzebujących.

Ostrzeżenie przed niskimi temperaturami w Polsce

W piątek w związku z prognozowanymi niskimi temperaturami IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla ośmiu województw. Zagrożeni alertami byli mieszkańcy woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego oraz części woj.: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego i wielkopolskiego. Noc z soboty na niedzielę nadal ma być mroźna. Według prognoz na Pomorzu wystąpią intensywne opady śniegu. Ponadto większy śnieg pojawi się też w górach, a lekkie opady możliwe są w całej Polsce. Na termometrach najzimniej na południowym wschodzie - do minus 16 st. C, w centrum z kolei około 11 st. C, a nad morzem od minus 4 do 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na Pomorzu w porywach do 60 km/h, a na samym Wybrzeżu do 85 km/h.

Samorządy w polskich miastach pomagają w czasie mrozów

W czasie dotkliwych mrozów do pomocy ruszyły fundacje oraz samorządy miejskie. Zorganizowano punkty, gdzie można się ogrzać i wypić coś ciepłego. W pobliżu węzłów przesiadkowych w Warszawie pojawiły się namioty z gorącymi napojami, w których Warszawiacy będą mogli się ogrzać. "Wszystkie służby pracują pełną parą" - zapewnił po spotkaniu sztabu kryzysowego prezydent stolicy. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, po spotkaniu sztabu kryzysowego w związku z mrozami, poinformował, że podjął decyzję o postawieniu namiotów z ciepłą herbatą przy ważnych węzłach przesiadkowych. Zdecydował też o monitoringu bezpieczeństwa na ciekach wodnych. Podkreślił, że dla osób w kryzysie bezdomności są przygotowane miejsca w noclegowniach, miasto jest w stanie przygotować dodatkowe, gdyby była taka konieczność.