Kilka miesięcy temu Paryż zapowiadał, że przywódcy grupy G7 spotkają się w Evian-les-Bains w dniach 14-16 czerwca. Na oficjalnych stronach internetowych francuskich władz niedawno pojawił się jednak nowy termin: 15-17 czerwca.

Donald Trump będzie świętować

Dzień, w którym szczyt miał się rozpocząć, w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest jako Dzień Flagi USA. Data ta zbiega się w czasie z urodzinami Donalda Trumpa. Lokalny, francuski dziennik „Le Messager” doniósł, że zmiana ma związek z urodzinami Donalda Trumpa, które przypadały w czasie pierwotnego terminu szczytu. Z okazji swoich 80. urodzin amerykański przywódca zamierza zorganizować w Białym Domu galę mieszanych sztuk walki MMA. Według portalu Politico Paryż wolał uniknąć dyplomatycznego sporu z administracją USA i zdecydował się na zmianę terminu.

Francja oficjalnie nie potwierdza i nie zaprzecza

Pałac Elizejski nie potwierdził, ani nie zdementował medialnych doniesień, podkreślając jedynie, że zmiana daty spotkania była wcześniej konsultowana z partnerami z grupy G7. Oprócz liderów USA i Francji, do alpejskiego kurortu w Evian przyjadą przywódcy Niemiec, Wielkiej Brytanii, Japonii, Włoch, Kanady oraz Unii Europejskiej.

Kolejne przesunięcie terminu z powodu Trumpa

W 2025 roku informowano, że program szczytu NATO, który odbywał się w dniach 24-25 czerwca w Hadze, został częściowo dostosowany do Donalda Trumpa. Według zachodnich mediów organizatorzy skrócili główne obrady do jednej krótkiej sesji trwającej około dwóch i pół godziny, zamiast tradycyjnych dłuższych i wieloetapowych spotkań. Jak podawano, decyzja ta została podjęta ze względu na niecierpliwość Trumpa i jego trudną postawę wobec długotrwałych rozmów dyplomatycznych. Media określiły ten format jako "krótki i treściwy" i zauważyły, że ​​został on przyjęty właśnie po to, aby zadowolić Trumpa i uniknąć konfliktów w harmonogramie szczytu.

G7 - co to za grupa

G7 (Grupa Siedmiu) to nieformalne forum składające się z 7 najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw świata (Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone) oraz Unii Europejskiej, które spotyka się na szczytach, by koordynować politykę w kluczowych sprawach globalnych, takich jak gospodarka, bezpieczeństwo, handel czy zmiany klimatu, i wspólnie reagować na globalne wyzwania.