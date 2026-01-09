Jedno z najbardziej rozpoznawalnych biur podróży ze Śląska - Rego-Bis znalazło się w poważnych tarapatach finansowo-organizacyjnych.

Rego-Bis bez gwarancji ubezpieczeniowej. To kluczowy problem

Najpoważniejszym problemem katowickiego biura jest wygaśnięcie gwarancji ubezpieczeniowej. Zabezpieczenie finansowe obu spółek działających pod marką Rego-Bis – komandytowej oraz spółki z o.o. – wygasło pod koniec 2025 roku. Dotychczasowa polisa obowiązywała do 27 grudnia 2025 r. i nie została przedłużona.

Biuro próbowało uzyskać nową gwarancję u innych ubezpieczycieli, jednak bez powodzenia. W centralnej ewidencji prowadzonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny firmy wciąż widnieją jako aktywne, jednak rubryki dotyczące zabezpieczenia finansowego pozostają puste. To sytuacja, która skutecznie blokuje normalne funkcjonowanie organizatora turystyki.

Dlaczego gwarancja jest tak ważna?

Zgodnie z obowiązującym prawem każde biuro podróży działające jako organizator wyjazdów musi posiadać aktywne zabezpieczenie finansowe. To właśnie gwarancja ubezpieczeniowa chroni klientów na wypadek niewypłacalności biura, zapewniając m.in. pokrycie kosztów powrotu turystów do kraju oraz zwrot wpłaconych pieniędzy.

Brak takiej polisy oznacza jedno – biuro nie może sprzedawać własnych imprez turystycznych. W praktyce Rego-Bis musiało wycofać się z organizowania wyjazdów, w tym popularnych od lat wycieczek do krajów bałkańskich.

Co dziś może robić Rego-Bis?

W obecnej sytuacji działalność biura została mocno ograniczona. Rego-Bis nie oferuje już pakietowych wycieczek wymagających ustawowej gwarancji. Może natomiast sprzedawać pojedyncze usługi, takie jak noclegi z dojazdem własnym lub działać jako agent innych organizatorów turystyki. To jednak ogromna zmiana dla firmy, która przez dekady była znana z kompleksowej oferty wyjazdowej i obsługi tysięcy klientów rocznie.

Problemy finansowe narastały od miesięcy

Kłopoty Rego-Bis nie ograniczają się wyłącznie do kwestii ubezpieczeniowych. Od dłuższego czasu mówiło się o napiętej sytuacji finansowej firmy. W 2024 roku biuro osiągnęło przychody przekraczające 90 mln zł, jednak mimo to pojawiły się liczne roszczenia ze strony wierzycieli.

Jedna z linii lotniczych ma domagać się ponad miliona złotych kar umownych za odwołane czartery. Zaległości dotyczą również prowizji dla agentów turystycznych oraz wynagrodzeń pilotów i animatorów wycieczek. Właścicielka biura zapowiedziała uregulowanie zaległych płatności.

Interwencja urzędów i działania marszałka województwa

Sytuacja Rego-Bis przyciągnęła uwagę instytucji nadzorujących rynek turystyczny. Właścicielka firmy wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o wykreślenie z ewidencji spółki z o.o., a marszałek wydał już taką decyzję.

Jednocześnie Turystyczny Fundusz Gwarancyjny złożył wniosek o wykreślenie z ewidencji spółki komandytowej Rego-Bis. Powodem są zaległości w opłacaniu składek na TFG oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy. Postępowania w obu przypadkach nadal się toczą, dlatego dane w centralnej ewidencji formalnie nie zostały jeszcze zmienione.

Niepokojący sygnał dla rynku turystycznego

Problemy Rego-Bis pokazują, że nawet biura z wieloletnią historią nie są odporne na kryzysy. Dla klientów to przypomnienie, że przy planowaniu urlopu warto zachować czujność, a dla branży – sygnał, że zaufanie turystów buduje się nie tylko ofertą, ale także stabilnością finansową.

Jak sprawdzić biuro podróży przed wyjazdem? Na to zwróć uwagę

Obecna sytuacja Rego-Bis to ważna lekcja dla klientów planujących urlop. Przed zakupem wycieczki warto sprawdzić kilka kluczowych kwestii. To m.in.:

- status w centralnej ewidencji organizatorów turystyki – biuro powinno figurować jako aktywne i posiadać aktualną gwarancję ubezpieczeniową.

- wysokość i ważność zabezpieczenia finansowego – brak gwarancji lub wygasła polisa to sygnał ostrzegawczy.

- opinie klientów i agentów – powtarzające się skargi na brak wypłat czy problemy z realizacją wyjazdów mogą świadczyć o kłopotach finansowych.

- forma działalności – warto wiedzieć, czy biuro działa jako organizator, czy jedynie pośrednik.

- dokumenty umowy – rzetelne biuro jasno informuje o warunkach rezygnacji, ubezpieczeniu i odpowiedzialności.