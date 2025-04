Mamy informację, że debata w Końskich została sfinansowana ze środków komitetu wyborczego Rafała Trzaskowskiego, a sztab nie rozliczył się z tych kosztów - powiedział Andrzej Śliwka z PiS.

PiS poinformował, że zdobył "umowę między zarządem Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi (OSiR) w Końskich a spółką Dom Mediowy AM Studio Sp. z o.o. pana Andrzej Mobusa". Andrzej Mobus to przyjaciel Donalda Tuska, Sławomira Nowaka od haratania w gałę. Spółka AM Studio organizowała wiele eventów Platformy Obywatelskiej. Ta sama spółka realizuje kampanię Rafała Trzaskowskiego, a smaczkiem jest to co opublikował "Dziennik Gazeta Prawna", że AM Studio będzie zajmował się "Piknikiem 1000-lecia" - mówił Andrzej Śliwka.

PiS domaga się szczegółowych informacji

Zapowiedział, że Prawo i Sprawiedliwość złoży zawiadomienie do prokuratury w sprawie piątkowej debaty w Końskich. Idziemy do Telewizji Polskiej w likwidacji, nieformalnego sztabu Rafała Trzaskowskiego, żeby dostać szczegółowe informacje. Żądamy umów, które zostały zawarte między sztabem Rafała Trzaskowskiego a Telewizją Polską w likwidacji, a także między wszystkimi podmiotami, z którymi związany jest pan Andrzej Mobus - powiedział Śliwka.

Reklama

"Za kulisami wydarzyło się coś, o czym opinia publiczna nie wie"

Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu z Konfederacji, pytany o debatę kandydatów na prezydenta w Radiu Zet powiedział: Tam za kulisami wydarzyło się coś, o czym opinia publiczna nie wie i to nie jest błaha sprawa. Polityk podkreśla, że także PKW powinna zająć się tą debatą. Jeśli można było zabrać Konfederacji subwencję za jeden rollup z poprzedniej kampanii, wystawiony przez regionalną strukturę, to za sfinansowanie wydarzenia kampanijnego, nieopłaconego przez komitet tym bardziej – mówił polityk.