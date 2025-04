Do zdarzenia doszło 13 marca. Czwórka uczniów dziewiątej klasy pozowała do zdjęcia na tle byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, wykonując przy tym gest białej siły. Potwierdził to rzecznik saksońskiego urzędu ds. szkół i edukacji.

Skandal w wycieczce szkolnej w Auschwitz. Młodzi Niemcy pokazali gest białej siły

Sprawa wyszła na jaw, gdy jeden z uczniów opublikował zdjęcie w mediach społecznościowych. Szkoła zgłosiła incydent do Krajowego Biura Szkolnictwa i Edukacji (LaSuB) w Budziszynie. Następnie do placówki wezwano uczniów wraz z ich rodzicami.

Reklama

Uczniowie zostali ukarani naganami. Ponadto uzgodniono, że będą wykonywać prace społeczne w zakładzie pracy chronionej. Portal Stern pisze, że uczniowie "wykazali zrozumienie".

Gest białej siły, czyli symbol neonazistów. Co oznacza?

Gest wykonany przez uczniów reprezentuje "wyższość białej rasy". Mimo że gest ten jest znakiem rozpoznawczym środowiska neonazistowskiego, jego stosowanie nie jest karalne.

Drezdeńska grupa "Antifa Elbflorenz" zareagowała z niepokojem na zdjęcie, wskazując na wzrost młodzieżowego neonazizmu w Saksonii.

To nie pierwszy podobny przypadek w ostatnim czasie. W marcu 17-letni Izraelczyk wykonał gest hitlerowskiego pozdrowienia na tle bramy głównej obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Niedługo potem został zatrzymany i postawiono mu zarzuty.

Niedawno niemieckie media informowały o podobnym incydencie. Uczniowie gimnazjum w Bielefeld, na zachodzie Niemiec, śpiewali rasistowską piosenkę w miejscu pamięci obozu koncentracyjnego Bergen-Belsen.