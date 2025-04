Szóstka w Lotto padła w Bydgoszczy

W sobotę, 5 kwietnia, padła szóstka w Lotto. Główna wygrana o wartości niemal 10 mln zł trafiła do osoby, która kupiła los w Bydgoszczy. Dokładna wartość wygranej to dokładnie 9 795 379,50 zł. Jak podaje "Express Bydgoski", kupon został zakupiony w punkcie LOTTO przy ul. Pelplińskiej 11 w Bydgoszczy. Jak donosi lokalny serwis internetowy to nie pierwsza tak wysoka wygrana w tym mieście. W Bydgoszczy padły już 24 główne wygrane w Lotto. Największa wygrana padła 25 grudnia 2007 roku. Wynosiła ona 13 641 628 zł.

Szczęśliwe liczby w Lotto

Zwycięzca z Bydgoszczy, który w minioną sobotę wzbogacił się o prawie 10 mln zł, grał metodą "chybił-trafił". Oznacza to, że liczby zostały wybrane dla niego przez automat losujący. Szczęśliwe liczby z sobotniej wygranej to: 7, 21, 25, 29, 37, 39. Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek oraz sobotę o godzinie 22:00. Aby zagrać należy zakupić kupon, skreślając na nim 6 liczb. Można również - podobnie jak zwycięzca z Bydgoszczy - zagrać metodą "chybił-trafił".