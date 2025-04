Dom Jurka Owsiak został zniszczony. Szef WOŚP opublikował w sieci zdjęcia, na których widać wymalowane na ogrodzeniu agresywne hasła. Owsiak opisał w sieci, co się stało i kogo między innymi obwinia za to, co zrobili wandale. "Dla nas kolejne traumatyczne przeżycie" - napisał.