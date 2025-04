O ćwierćfinał walczyli Blanka i Mieszko Masłowski, Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska, Tomasz Wolny i Daria Syta, Adrianna Borek i Albert Kosiński, Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke oraz Michał Barczak i Magda Tarnowska.

Kto odpadł w szóstym odcinku "Tańca z gwiazdami"?

W szóstym odcinku show pary tańczyły do najbardziej znanych piosenek z popularnych filmów animowanych, co nadało występom wyjątkową atmosferę. Dodatkową atrakcją była bitwa taneczna dwóch drużyn, na czele których stanęli prowadzący program, Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna. Z "Tańca z gwiazdami" w szóstym odcinku odpadli Magdalena Narożna i Piotr Musiałkowski oraz Aleksandra Filipek i Wojciech Kucina.

Reklama

W siódmym odcinku "Tańca z gwiazdami" uczestnicy zaprezentowali się na tanecznym parkiecie dwa razy. Gościem specjalnym niedzielnego programu był Matt Dusk. Motywem przewodnim odcinka było hasło: "To był świat w zupełnie starym stylu".

Charleston Michała Barczaka i Magdy Tarnowskiej

Jako pierwsi na scenie charlestona zatańczyli Michał Barczak i Magda Tarnowska. Michale, jesteś bardzo dobrym tancerzem, jedyne co - tańczą twoje nogi, tańczą ręce, ale nie tańczy korpus, jest zablokowany i sztywny - narzekała Iwona Pavlović. Zrobiliście to pięknie, ale brakowało mi luzu! - dodał Tomasz Wygoda. Para od jurorów dostała 34 punkty.

Broadway jazz - Adrianna Borek i Albert Kosiński

Adrianna Borek i Albert Kosiński zaprezentowali Broadway jazz. Miało być widowisko i było widowisko - skomentował Rafał Maserak. Piękny przykład na to, co zrobić, żeby się nie narobić, a zarobić" - skomentowała ich występ Iwona Pavlović. Jurorzy dali im 35 punktów.

Tomasz Wolny, Daria Syta i quickstep

Dziennikarz i jego trenerka zgarnęli tylko 30 punktów za quickstepa. Ewa Kasprzyk podziękowała Tomkowi Wolnemu za to, że "uszczęśliwia ludzi". Taniec nie znalazł jednak uznania w oczach pozostałych jurorów.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Reklama

Blanka i Mieszko Masłowski w tangu

Tango to bardzo wymagający taniec. Jak sobie poradzili z nim Blanka i Mieszko Masłowski. Było świetnie. Bomba! Było to wspaniale zatańczone. Bardzo mięsiste, z szaleństwem i chęcią wolności - zachwycał się Tomasz Wygoda. Trump zrobił demolkę na parkiecie giełdowym, a Wy demolkę na parkiecie! - powiedział Rafał Maserak. Jurorzy byli zgodni i każdy dał po 10 punktów - w sumie Blanka i Mieszko zgarnęli 40.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Cha-cha Filipa Gurłacza i Agnieszki Kaczorowskiej

Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska zatańczyli cha-chę. Ta cha-cha była zatańczona z godnością - ocenił Rafał Maserak. Publiczność w studio była zachwycona i para dostała burzliwe oklaski. Filipie, jestem zauroczona połączeniem twojej siły, mocy, łobuziaka z niesamowitą troską i delikatnością w stosunku do swojej partnerki! - komplementowała Iwona Pavlović. Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska dostali najwyższe noty - 40 punktów.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke w fokstrocie

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke zaprezentowali się w fokstrocie. Jestem oczarowana tym, że tańczyliście niesamowicie muzycznie. Brawa dla was - powiedziała Iwona Pavlović. Jej zachwyty podzielali pozostali jurorzy. Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke dostali w sumie 40 punktów.

Michał Barczak i Magda Tarnowska w walcu angielskim

Michał Barczak i Magda Tarnowska w drugiej rundzie zatańczyli walca angielskiego. Jurorzy ocenili ich na 36 punktów. Tańczyli do piosenki "Lubię wracać tam, gdzie byłem" Zbigniewa Wodeckiego. Ten utwór jest idealnym tłem, żeby pokazać wzruszającą i emocjonującą historię w tym tańcu. Trochę mi emocji brakowało - powiedział Rafał Maserak.

Rumba - Tomasz Wolny i Daria Syta

W drugiej rundzie Tomasz Wolny i Daria Syta zatańczyli rumbę. Rafał Maserak powitał na widowni Kingę Rusin i przypomniał, że był to jej popisowy taniec w show. Nawet jak tańczycie niepoprawnie, to i tak tańczycie pięknie. Bo po prostu jesteście pięknymi ludźmi - powiedziała Iwona Pavlović. Za rumbę para dostała w sumie 36 punktów.

Adrianna Borek i Albert Kosiński w walcu angielskim

Adrianna Borek i Albert Kosiński w drugiej rundzie 7. odcinka "Tańca z gwiazdami" zatańczyli walca angielskiego. Zaczynasz się prostować cudownie, bardzo dobrze - pochwalił Adę Tomasz Wygoda. Para od jurorów dostała 30 punktów za walca angielskiego.

Blanka i Mieszko Masłowski w quickstepie

Jako drugi taniec w 7. odcinku "Tańca z gwiazdami" Blanka i Mieszko Masłowski zaprezentowali quickstepa do utworu "Nie dokazuj". Zachwytom nie było końca. Oprócz tego, że wspaniale tańczysz i to podziwiam, to jeszcze zaczęłaś spełniać się aktorsko - powiedziała Ewa Kasprzyk. Para dostała okrągłe 40 punktów.

Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska w fokstrocie

Drugi taniec Filipa Gurłacza i Agnieszki Kaczorowskiej to był fokstrot. Ku zaskoczeniu wszystkich w podkładzie muzycznym słychać było motywy kompozycji Bacha. Pięknie zaczęliście, tak delikatnie, jesteście na takim fantastycznym poziomie, więc jednej rzeczy mi zabrakło - na ramie zostaliście trochę w tym przegaszeniu - powiedział Tomasz Wygoda. Para dostała 38 punktów.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Cha-cha Marii Jeleniewskiej i Jacka Jeschke

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke jako drugi taniec zaprezentowali cha-chę. Brawo, brawo! Ta pani czuje cha-chę! Gratuluję, to było euforyczne, wspaniałe. Zauważyłam, że wszystkie nasze gwiazdy zaczynają pięknie grać - zachwycała się Ewa Kasprzyk. Pozostałym jurorom też się podobało i para dostała w sumie 40 punktów.

Punktacja w 7. odcinku "Tańca z gwiazdami"

Tak wyglądała punktacja w 7. odcinku "Tańca z gwiazdami". Jurorzy bywali surowi. Kto dostał najwięcej, a kto - najmniej punktów. Oto lista.

Blanka i Mieszko Masłowski - 80 punktów.

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke - 80 punktów.

Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska - 78 punktów.

Michał Barczak i Magda Tarnowska - 70 punktów.

Adrianna Borek i Albert Kosiński - 65 punktów.

Tomasz Wolny i Daria Syta - 63 punkty.

Kto odpadł w 7. odcinku "Tańca z gwiazdami"?

Losy tancerzy jak zawsze są w rękach widzów. To oni głosują na swoje ulubione pary. W 7. odcinku "Tańca z gwiazdami" z marzeniami o wygranej i zdobyciu Kryształowej kuli musieli pożegnać się Michał Barczak i Magda Tarnowska.

"Wiedziałem, że standardem tego programu nie wygramy" - powiedział żartobliwie Michał Barczaj, nawiązując do różnicy wzrostu między nim a jego partnerką - on ma 2 m, a ona - 1,61 m.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Kiedy następny, 8. odcinek "Tańca z gwiazdami"?

Za tydzień, w Niedzielę Wielkanocną, gwiazdy i tancerze świętują z rodzinami. Kolejny, 8. odcinek show pojawi się na antenie Polsatu za dwa tygodnie. Pary zatańczą tradycyjne polskie tańce. Będzie siarczysty oberek, rytmiczny chodzony i wyrazisty mazur. W ćwierćfinale zatańczą: