Poniedziałek Wielkanocny 2025

W 2025 roku Poniedziałek Wielkanocny, nazywany także Lanym Poniedziałkiem lub śmigusem-dyngusem, przypada 21 kwietnia. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Tradycją jest, że w Poniedziałek Wielkanocny ludzie oblewają się wodą, aby się oczyścić i odrodzić. To jedna z najpopularniejszych tradycji wielkanocnych w Polsce. Wiele osób zastanawia się, czy w Poniedziałek Wielkanocny trzeba iść do kościoła? Czy msza w Lany Poniedziałek jest obowiązkowa?

Okazuje się, że Poniedziałek Wielkanocny nie jest świętem nakazanym, a to oznacza, że nie trzeba iść do kościoła i nie ma obowiązku wzięcia udziału we mszy świętej tego dnia. Pozostanie w domu w ten dzień nie jest traktowane jako grzech. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, obowiązek uczestnictwa we Mszy Świętej dotyczy jedynie dni świątecznych nakazanych.

Jakie są święta nakazane w Polsce?

Obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej obowiązuje tylko w dni, które znalazły się na tzw. liście świąt nakazanych. Znajdują się na niej: wszystkie niedziele, 1 stycznia (Nowy Rok) - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 6 stycznia - Święto Trzech Króli, Boże Ciało - obchodzone w czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej, 15 sierpnia - Matki Boskiej Zielnej, 1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych, 25 grudnia - Boże Narodzenie. Na liście nie ma Poniedziałku Wielkanocnego, więc nie jest to święto nakazane w Kościele katolickim.