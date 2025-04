W 6. odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" uczestnicy tańczyli do piosenek z najbardziej znanych animacji Disneya. Pojawiły się utwory z takich filmów jak "Król Lew", "Alladyn", "Herkules" czy "Vaiana".

"Taniec z Gwiazdami". Kto wystąpił w 6. odcinku?

W "Tańcu z Gwiazdami" w 6. odcinku zatańczyło osiem par. Na parkiecie zaprezentowali się:

Ola Filipek i Wojciech Kucina

Blanka i Mieszko Masłowski

Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska

Tomasz Wolny i Daria Syta

Adrianna Borek i Albert Kosiński

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke

Magdalena Narożna i Piotr Musiałkowski

Michał Barczak i Magda Tarnowska

"Taniec z Gwiazdami". Oceny jury

Jako pierwsi na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" zaprezentowali się Blanka i Mieszko jako Jane i Tarzan. Ich taniec współczesny został oceniony na 38 punktów. Tomasz Wolny i Daria Syta zaatańczyli charlestona do utworu z filmu "Herkules". Otrzymali 32 punkty.

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke zaprezentowali z kolei walca do muzyki z filmu "Mała syrenka". To były pierwsze cztery "dziesiątki" w tym odcinku. Magdalena Narożna i Piotr Musiałkowski wykonali rumbę. Swój taniec zadedykowała córce. Ich występ oceniony został na 26 punktów. Ola Filipek i Wojciech Kucina jako Kopciuszek i książę zatańczyli jako ostatnia para, Otrzymali 30 punktów.

Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska wykonali walca angielskiego do piosenki z "Króla Lwa". Zostali ocenieni na 37 punktów. Michał Barczak i Magdalena Tarnowska wykonali fokstrota do przeboju z filmu "Vaiana: Skarb oceanu". Jury oceniło ich na 38 punktów. Adrianna Borek wraz ze swoim partnerem zatańczyła rumbę do piosenki z filmu "Pocahontas". Otrzymali 31 punktów.

"Taniec z Gwiazdami". Kto odpadł w 6. odcinku?

W 6. odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" odpadły aż dwie pary. Pierwszą, która pożegnała się z tanecznym show Polsatu była Magdalena Narożna i Piotr Musiałkowski. Druga para, która odpadła z programu to Ola Filipek i Wojciech Kucina.