Z programu odpadły już trzy pary: Maciej Kurzajewski i Lenka Klimentova, Cezary Trybański i Izabela Skierska oraz Grażyna Szapołowska i Jan Kliment. W poprzednim tygodniu, czyli w czwartym odcinku, nikt nie pożegnał się z show. Na parkiecie "Tańca z gwiazdami" pozostało dziewięć par: Ola Filipek i Wojciech Kucina, Blanka i Mieszko Masłowski, Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska, Magda Mołek i Michał Bartkiewicz, Tomasz Wolny i Daria Syta, Adrianna Borek i Albert Kosiński, Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke, Magdalena Narożna i Piotr Musiałkowski oraz Michał Barczak i Magda Tarnowska.

Michał Barczak i Magda Tarnowska w cha-cha

Jako pierwsi na parkiet wyszli Michał Barczak i Magda Tarnowska. Do wielkiego hitu Sophie Ellis-Bexstore "Murder on the dance floor" zatańczyli cha-chę. Ewa Kasprzyk i Tomasz Wygoda dali im po 10 punktów. Wszyscy widzieli te nogi. Poszedłeś tak lekko, bawiąc się tym - mówił zachwycony Tomasz Wygoda. Para dostała od jurorów 38 punktów.

Magda Narożna i Piotr Musiałkowski w foxtrocie

Potem Magda Narożna i Piotr Musiałkowski zatańczyli foxtrota do przeboju Madonny "Like a Virgin", śpiewanego przez Alicję Janosz - zwyciężczynię pierwszego "Idola". Przykilerowalaś tego foxtrota, i to bardzo! Ja nawet nie wiem, czy można powiedzieć, że to był foxtrot - krytykowała piosenkarkę Iwona Pavlović. Dała jej 4 punkty. W sumie para dostała 26 punktów.

Tomasz Wolny, Daria Syta i powstańcy warszawscy

Tomasz Wolny zaprosił na widownię wyjątkowych gości, powstańców warszawskich. Dostali owacje na stojąco. Ze swoich miejsc zerwali się także jurorzy. Tomasz Wolny i Daria Syta zatańczyli paso doble do "Wszystko, czego dziś chcę" Izabeli Trojanowskiej. Tomku, tu było tyle mocy, tyle odskoku, szedłeś jak taran. Byłeś jakby wykuty z żelaza. Było pięknie i mocno - zachwycał się Tomasz Wygoda. Pokazaliście tu piękne paso doble, bardzo mocne, bardzo pasjonujące, w stylu 50 twarzy Greya! Ja tak to odebrałam! - mówiła Ewa Kasprzyk. Para dostała 33 punkty.

Ola Filipek, Wojciech Kucina i tango

Ola Filipiek i Wojciech Kucina zatańczyli ogniste tango do piosenki "I will survive". Iwona Pavlović była daleka od komplementów. Najbardziej nie podobał mi się charakter tego tańca. Taki był ciosany, nie było staccato! Było show, ale nie tango - powiedziała jurorka. Para dostała 27 punktów.

Blanka, Mieszko Masłowski i jive

Blanka i Mieszko Masłowski zatańczyli jive'a do piosenki "She's a maniac". Iwona Pavlović skrytykowała pracę nóg piosenkarki w tańcu. Dzisiaj wszystko co akrobatyczne, i co w koło, fantastyczne. Po jakimś czasie zauważyłam, że ciągle patrzę na Twoje nogi, a dziś wyglądały one ciężko, nie pracowały! - powiedziała jurorka.

Agnieszka Kaczorowska, Filip Gurłacz i samba

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz zatańczyli sambę do utworu "Stayin' Alive" zespołu Bee Gees. Był ogień i zachwyty jurorów. Prawie im się udało zdobyć 40 punktów - prawie, bo Iwona Pavlović dała im 9. Powiedz mi, jak robisz to, że łączysz niesamowity luz, z drugiej strony jesteś niesamowicie skupiony, a jeszcze dodajesz to show, to aktorstwo. To niesamowite! - powiedziała jurorka. Ja nazwę Cię kocurem, zwierzęciem parkietowym - podsumował Rafał Maserak.

Magda Mołek, Michał Bartkiewicz i jive

Magda Mołek i Michał Bartkiewicz zatańczyli jive'a w rytm przeboju "Słodkiego, miłego życia". Jurorzy chwalili i dal parze w sumie 31 punktów. Patrzę na stabilną drogę do sukcesu - powiedział Tomasz Wygoda. To jeden z lepszych twoich tańców - podsumował Rafał Maserak.

Maria Jeleniewska, Jacek Jeschke i tango

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke zatańczyli tango do piosenki ".Hot Stuff". Okazało się, że ich taniec to był strzał w dziesiątkę, a właściwie w cztery dziesiątki. Iwona Pavlović nie szczędziła pochwał. Marysiu, dech mi zapiera w piersi. To było kompletne widowisko, połączenie tanga turniejowego z tangiem argentino. Trening czyni mistrza - stwierdziła Iwona Pavlović. Para dostała 40 punktów od jurorów.

Adrianna Borek, Albert Kosiński

Adrianna Borek i Albert Kosiński zatańczyli jive'a. Połączyliście groteskę z żartem i dołożyliście kroki jive'a. To jest miód na moje serce - komplementował Rafał Maserak. Para zdobył 36 punktów.

Pora na maraton

Po ostatnim tańcu przyszła pora na taneczny maraton. Każda z par walczyła o dodatkowe punkty. Kto zyskał najwięcej, a kto najmniej? Najgorzej poradziły sobie pary nr 11 i para numer 1. Filip Gurałcz i Agnieszka Kaczorowska dostali dodatkowe 8 punktów, a maraton taneczny wygrali Adrianna Borek i Albert Kosiński.

Punktacja po 4. i 5. odcinku oraz po maratonie

Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska - 87 punktów

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke - 85 punktów

Michał i Magda - 80 punktów

Adrianna Borek i Albert Kosiński - 78 punktów

Tomasz Wolny i Daria Syta 77 punktów

Blanka i Mieszko Masłowski - 73 punkty

Michał Barczak i Magda Tarnowska- 71 punktów

Magdalena Narożna i Piotr Musiałkowski - 62 punkty

Ola Filipek i Wojciech Kucina - 60 punktów

Kto pożegnał się z "Tańcem z gwiazdami" w piątym odcinku?

Po ostatnim marcowym odcinku "Tańca z gwiazdami" odpadli Magda Mołek i Michał Bartkiewicz.