Był poszukiwany siedmioma listami gończymi. Wpadł w Poznaniu, gdy przyszedł badanie rezonansem

Biuro prasowe poznańskiej policji poinformowało w czwartek, że 54-latek był poszukiwany siedmioma listami gończymi m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, liczne kradzieże, paserstwo, rozboje i oszustwa. Wpadł, podszywając się pod innego pacjenta podczas przeprowadzanego badania.

W ostatnich dniach poznańscy policjanci zostali wezwani do jednej z placówek medycznych. Na miejscu zastali mężczyznę, który za pośrednictwem internetowego konta pacjenta został poinformowany o wyznaczeniu terminu na badanie rezonansem magnetycznym. W rejestracji usłyszał, że osoba o jego nazwisku właśnie jest w trakcie badań.

Poszukiwany przyszedł na badanie. Wpadł, bo posługiwał się podrobionym dowodem

Policjanci poczekali na wyjście z gabinetu mężczyzny, który przeszedł badania, wtedy poprosili go o dokumenty. Wówczas okazało się, że 54-latek posługuje się podrobionym dowodem osobistym. Okazało się, że jest osobą poszukiwaną listami gończymi.

Mężczyzna przyznał, że ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości poza granicami naszego kraju przez 14 lat. Problemy zdrowotne skłoniły go do przyjazdu do Polski. Wymyślił plan sprawnej ścieżki diagnostycznej, jednak pojawienie się w przychodni osoby, pod którą się podszył, sprawiło, że wszystko legło w gruzach– podała policja.

54-latek został doprowadzony do Aresztu Śledczego w Poznaniu. Stamtąd trafi do wyznaczonego zakładu karnego, gdzie spędzi co najmniej kolejne dwa lata za wcześniej popełnione przestępstwa. Za sfałszowanie dokumentu i posłużenie się nim, a także za nielegalne przetwarzanie danych osobowych grozi mu dodatkowa kara do pięciu lat więzienia.