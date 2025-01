Akcja TV Republika wymierzona przeciw WOŚP

Zbliża się 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W stacjach prawicowych takich jak TV Republika prowadzona jest akcja "Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę" wymierzona przeciwko twórcy tej akcji charytatywnej.

Groził Jerzemu Owsiakowi, został zatrzymany

Jerzy Owsiak zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformował, że on i jego pracownicy nie tylko muszą mierzyć się z hejtem, ale też otrzymują groźby. Sprawa została potraktowana poważnie a mężczyzna, który groził twórcy WOŚP został zatrzymany przez policję.

Danuta Holecka mówi o prześladowaniu

Media stające w obronie Jerzego Owsiaka w swoich materiałach przypominają wypowiedź Danuty Holeckiej sprzed lat na temat WOŚP. Prezenterka przez lata pracowała w TVP, teraz związana jest z TV Republika. W 2013 roku w programie "Minęła 20" Holecka wyrażała podziw i wsparcie dla WOŚP oraz Jerzego Owsiaka. Powiedziała wówczas, że sprzęt zakupiony dzięki akcji pomógł jej synowi.

Jurku, sprzęt bardzo drogi, bo stawiacie i urządzenia do rezonansu, i do tomografii. Mój synek sam korzystał wiele lat temu z dobrze doposażonego inkubatora z serduszkiem WOŚP. I za to również bardzo dziękuję - mówiła.

W programie "Piachem w tryby" w TV Republika, w którym rozmawiała z Tomaszem Sakiewiczem stwierdziła, że jest za swoją wypowiedź sprzed lat "prześladowana".

Danuta Holecka tłumaczy, dlaczego zmieniła zdanie na temat Jerzego Owsiaka

Oczywiście ja jestem prześladowana cały czas za to, że kiedyś to wspierałam Owsiaka - mówiła. Dodała, że "wierzyła w Owsiaka", ale zmieniła zdanie, gdy twórca WOŚP zaczął się angażować politycznie.

Jak najbardziej, ja w niego wierzyłam. Wierzyłam w tę akcję, wierzyłam we wszystko, uważałam, że to ma sens, to jest szczytny cel i tak dalej. A później zaczęły wychodzić takie różne rzeczy i polityczne zaangażowanie. Ja kiedyś wierzyłam, że on prowadzi dobroczynne działania, szczerze wierzyłam, sama zbierałam pieniądze - powiedziała Holecka.