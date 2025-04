Według sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu":

Rafał Trzaskowski (KO) może liczyć na 35 proc. poparcia

Karol Nawrocki (PiS) na 23 proc.

Sławomir Mentzen (Konfederacja) na 19 proc.

Warto zauważyć, że Mentzen ma większe poparcie niż jego partia. Konfederację popiera tylko 18,08 proc. ankietowanych.

Sławomir Mentzen rośnie. Co na to Lech Wałęsa?

Były prezydent Lech Wałęsa ostro ocenił obecną scenę polityczną i fenomen Mentzena. Wszystko, co dziś się dzieje, jest prawidłowością. Musimy budować nową epokę, wyciągnąć wnioski z błędów przeszłości – powiedział "Wprost". Wałęsa dodał, że wielu wartościowych ludzi unika polityki, przez co trafiają do niej osoby przypadkowe. Zostało paru porządnych, ale reszta to odpady, którym nigdzie się nie udało i weszli do parlamentu - stwierdził. Dopytywany, czy uważa Mentzena za "odpad", Wałęsa odpowiedział bez wahania: Oczywiście. Były prezydent wskazał, że wielu zdolnych Polaków "olewa politykę", co według niego otwiera drzwi dla osób niewłaściwych.