Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu i polityk PSL-Trzeciej Drogi, powiedział w RMF FM, że Szymon Hołownia ma niewielkie szanse na wejście do II tury, ale jego rola w wyborach rośnie z każdym dniem. Obiektywnie Szymon Hołownia ma małe szanse na wejście do II tury wyborów, ale z każdym dniem głosowanie na niego ma coraz większy sens – powiedział Kamiński. Według niego, wynik rzędu 6–10 proc. w warunkach silnej polaryzacji to bardzo dobry rezultat.

Hołownia może wzmocnić pozycję Trzeciej Drogi

Kamiński podkreślił, że nawet bez finałowego zwycięstwa, Hołownia i jego wynik mogą umocnić pozycję Trzeciej Drogi i pokazać jej siłę na scenie politycznej. Jest o co walczyć, dla Trzeciej Drogi to także udowodnienie naszej pozycji na rynku politycznym - powiedział w RMF FM. Dodał, że kampania wyborcza w Polsce będzie krótka i intensywna, a decyzje o wsparciu finansowym zapadną pod koniec kwietnia.

Kamiński: Głos na Hołownię nikogo nie obraża

Kamiński zachęcił wyborców rozczarowanych konfliktem politycznym w Polsce do poparcia Hołowni. Głos na Szymona Hołownię będzie głosem sprzeciwu wobec niepotrzebnej awantury, a jednocześnie głosem, który nikogo nie obraża - powiedział polityk. To nie głos przeciwko komuś, ale głos za normalnością w polityce - dodał.

II tura jako referendum? Kamiński ostrzega

Kamiński odniósł się do ewentualnej drugiej tury wyborów. Powiedział, że jeśli II tura zamieni się w "referendum za lub przeciwko rządowi", to Karol Nawrocki może być wtedy faworytem. W wariancie, w którym II tura wyborów będzie referendum za rządem czy przeciwko rządowi – Nawrocki jest faworytem - powiedział w RMF FM. Kamiński wyjaśnił, że to scenariusz niekorzystny dla obozu rządowego, jeśli Rafał Trzaskowski będzie odbierany jako bezpośrednie przedłużenie Donalda Tuska.

Trzaskowski kontra Nawrocki

Według Kamińskiego wybory prezydenckie skupią się wokół dwóch najważniejszych tematów:

Rozliczenia za nadużycia i afery w Polsce

Bezpieczeństwo narodowe

W obu kwestiach – jak uważa – Rafał Trzaskowski ma przewagę nad Karolem Nawrockim. W tych sprawach Trzaskowski ma przewagę nad Nawrockim – podkreślił Kamiński.