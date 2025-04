Papież Franciszek zmarł w wieku 88 lat. Odszedł w Poniedziałek Wielkanocny o godz. 7:35. Informacja ta została przekazana ok. godz. 10. Ogłosił ją kardynał Farrell w komunikacie przekazanym przez watykańskie biuro prasowe.

Drodzy bracia i siostry, z głębokim smutkiem muszę ogłosić śmierć naszego Ojca Świętego Franciszka – ogłosił kardynał Kevin Farrell na kanale telewizyjnym Watykanu. Dziś rano o godzinie 7:35 biskup Rzymu, Franciszek, powrócił do domu Ojca – przekazał kardynał.

Kiedy odbędzie się pogrzeb papieża Franciszka?

W Watykanie rozpoczęły się już przygotowania do pogrzebu. Decyzja o dacie ceremonii pogrzebowej ma zostać ustalona podczas pierwszej kongregacji kardynałów, czyli ich zgromadzenia. Dojdzie do niego we wtorek rano.

Zgodnie z normami konstytucji apostolskiej "Universi Dominici Gregis" Jana Pawła II z 1996 roku pogrzeb papieża ma odbyć się między czwartym a szóstym dniem od śmierci. To oznacza, że ceremonia będzie miała miejsce między piątkiem a niedzielę. W mediach krąży data 26 kwietnia, czyli sobota.

Gdzie zostanie pochowany papież Franciszek?

Z testamentu papieża Franciszka, który datowany jest na 29 czerwca 2022 roku wynika, że chciał zostać pochowany poza murami Watykanu.

Przez całe moje życie i podczas mojej posługi jako kapłan i biskup, zawsze powierzałem się Matce Naszego Pana, Najświętszej Maryi Pannie. Z tego powodu proszę, aby moje doczesne szczątki spoczywały - oczekując dnia zmartwychwstania – w papieskiej bazylice Santa Maria Maggiore - czytamy.

Testament papieża Franciszka. Tak ma wyglądać jego pogrzeb

Papież Franciszek poprosił, by jego grób "został przygotowany w niszy grobowej w nawie bocznej między kaplicą Paulinów (kaplicą Salus Populi Romani) a kaplicą Sforzów bazyliki". Do testamentu został dołączony plan. Grób ma być w ziemi, prosty, bez szczególnych ozdób, z napisem: Franciscus.

"Koszt przygotowania pochówku zostanie pokryty z kwoty przekazanej przez dobroczyńcę, którą zorganizowałem, aby została przekazana Papieskiej Bazylice Santa Maria Maggiore. Przekazałem niezbędne instrukcje w tej sprawie kardynałowi Rolandasowi Makrickasowi, Nadzwyczajnemu Komisarzowi Bazyliki Liberii" - napisał papież Franciszek w testamencie.

Chciał też, by jego ciało zostało pochowane w jednej trumnie a nie w trzech jak to miało do tej pory miejsce w przypadku papieży. Jego wolą było, by odbyło się jedno czuwanie żałobne, z ciałem wystawionym w zamkniętej trumnie. Wcześniej ciało zmarłych papieży wystawiane było na widok publiczny na katafalku.