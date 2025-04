Prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie wprowadzające nowe cła importowe. Od 5 kwietnia obowiązuje 10-procentowa stawka podstawowa na towary z całego świata. Dla krajów Unii Europejskiej taryfa ma wynieść 20 proc. i wejdzie w życie 9 kwietnia. 3 kwietnia weszły już 25-procentowe cła na samochody i lekkie ciężarówki. Polska może stracić około 10 miliardów złotych – ostrzega Włodzimierz Czarzasty.

Czarzasty: Nie wolno do tego podchodzić na kolanach

Podczas konferencji w Rzeszowie, współprzewodniczący Nowej Lewicy wezwał do zdecydowanej reakcji. Nie można do tego podchodzić na kolanach. Trzeba mieć swoje zasady i bronić naszych interesów – zaznaczył. Polityk podkreślił, że Unia Europejska powinna odpowiedzieć na cła USA w sposób adekwatny. Naszą reakcją powinna być reakcja Unii Europejskiej. Powinna odpowiedzieć na tym samym poziomie – dodał.

Czarzasty zaznaczył, że Polska nie może rezygnować z kluczowych partnerstw. Najważniejsze sojusze Polski to sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i silna Unia Europejska. Te priorytety nie powinny się zmieniać - mówił. Jednocześnie uważa, że polska dyplomacja powinna tłumaczyć USA, że ich działania są błędne.

Powinniśmy wszystkimi kanałami dyplomatycznymi naszym przyjaciołom ze Stanów Zjednoczonych tłumaczyć, że to, co robią, nie jest do końca rozsądne - mówił.

Czarzasty chwali Tuska

Lider Nowej Lewicy pozytywnie ocenił reakcję premiera Donalda Tuska na arenie międzynarodowej. Premier bardzo dobrze wykonuje swoje obowiązki w tym względzie. Dzięki doświadczeniu międzynarodowemu bardzo dobrze służy Polsce – powiedział.