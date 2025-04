Kandydat KO na prezydenta - Rafał Trzaskowski - zaproponował popieranemu przez PiS w wyborach prezydenckich Nawrockiemu debatę, która miałaby się odbyć w najbliższy piątek, 11 kwietnia, w Końskich (Świętokrzyskie). Tylko ostrzegam, trzeba będzie odpowiadać na pytania dziennikarzy - powiedział Trzaskowski w opublikowanym nagraniu.

Do propozycji tej odniósł się w czwartek rano na X premier Tusk. "Rafał Trzaskowski zaproponował debatę Karolowi Nawrockiemu! Nie w Warszawie, w Końskich! Nie musiał. Podjął ryzyko, mimo wyraźnej przewagi w sondażach. Kaczyński zawsze uciekał przed starciem 'jeden na jeden'. Czy jego kandydat też okaże się tchórzem? Zobaczymy już w piątek" - napisał.

Kaczyński uciekał, Nawrocki też? Debata już w piątek

W opublikowanym w środę nagraniu Trzaskowski powiedział, że już w najbliższy piątek, o godz. 20, czeka na Nawrockiego w Końskich. Wystarczy panu odwagi? - pyta w filmie opublikowanym na X. Filmik opatrzył wpisem: "Piątek. 11 kwietnia. Godz. 20.00. Uczciwe zasady, największe telewizje. Czekam. Odwagi, Panie Nawrocki".

"Panie @trzaskowski_ cieszę się że parę godzin szkolenia wojskowego skłoniło Pana do męskich decyzji. Od tygodni wzywam Pana do debaty, doczekałem się. Przywykł Pan do cieplarnianych warunków prowadzenia swojej kampanii, komfortowa dla Pana jest też ta propozycja. Ale jest to dla mnie bez znaczenia - jestem gotów. Mam tylko jeden warunek: udział mają wziąć wszystkie telewizje, także te które nie mogą Panu zadawać pytań na konferencjach. Szczegóły niech dogadają sztaby. Idę po Ciebie @trzaskowski_ , do zobaczenia w Końskich!" - odpowiedział na X Karol Nawrocki.

To właśnie w Końskich pod koniec marca Nawrocki wezwał Trzaskowskiego do debaty na temat bezpieczeństwa, przypominając, że w kampanii prezydenckiej w 2020 r. nie wziął on udziału w debacie organizowanej w tej miejscowości. Mam nadzieję, że w ciągu ostatnich pięciu lat pierwiastek męskości Rafała Trzaskowskiego jest już na odpowiednim poziomie i nie stchórzy - stwierdził.

Najbliższą debatę wyborczą z udziałem kandydatów na prezydenta organizuje 14 kwietnia Telewizja Republika. Zgodnie z deklaracjami nie będą uczestniczyć w niej Trzaskowski oraz Magdalena Biejat z Lewicy. 12 maja wspólną debatę prezydencką zorganizować mają natomiast trzy największe telewizje: TVN, TVP i Polsat.