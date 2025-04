W piątkowy wieczór, w Tarnowie, doszło do dramatycznej sytuacji z udziałem dwóch 16-latków. Jeden z nich zranił drugiego ostrym narzędziem, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci szybko zareagowali i zatrzymali sprawcę kilkaset metrów dalej. Zranionego chłopaka zabrało pogotowie ratunkowe i przewiozło do tarnowskiego szpitala.

Ofiara nie przeżyła

Lekarze walczyli o życie chłopca, ale niestety, przed północą nastolatek zmarł w szpitalu. Przed północą chłopiec zmarł – potwierdził asp. sztab. Paweł Klimek, oficer prasowy tarnowskiej policji.

Sprawca w rękach policji

Policja zatrzymała drugiego nastolatka i umieściła go w policyjnej izbie dziecka. Trwają czynności wyjaśniające. Policjanci zbierają materiał dowodowy oraz ustalają świadków zdarzenia – powiedział Klimek. Zebrane materiały trafią do sądu rodzinnego w Tarnowie, który zdecyduje o dalszym losie chłopaka. Zatrzymany ma zostać doprowadzony do sądu jeszcze dziś.