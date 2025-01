Już niebawem odbędzie się 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od kilku dni w TV Republika trwa akcja "Nie daję na Owsiaka".

Jerzy Owsiak dostaje pogróżki

Szef fundacji obawia się o swoje życie, bo jak przyznał do siedziby fundacji zadzwonił ktoś i groził: "Trzeba go zastrzelić, to **uj jeden”.

Reklama

Jerzy Owsiak otrzymał również maile z pogróżkami. Mężczyzna, który dzwonił do WOŚP został zatrzymany przez policję.

Przemysław Czarnek staje murem za Jerzym Owsiakiem

W rozmowie z "Super Expressem" głos w sprawie Jerzego Owsiaka zabrał Przemysław Czarnek. Poseł PiS został zapytany, czy solidaryzuje się z szefem fundacji. Jego słowa z pewnością zaskoczą niejednego.

Ci, którzy grożą śmiercią Jurkowi Owsiakowi powinni być ścigani, złapani i osądzeni! To co się stało jest obrzydliwe. Staję po stronie Owsiaka w tej sprawie – powiedział Przemysław Czarnek. Na tym komentarzu jednak nie poprzestał.

Przemysław Czarnek wpłaca na WOŚP

Reklama

Dodał, że ma nadzieję, że Jurek Owsiak również stał po jego stronie, kiedy "mi grożono śmiercią i sączono jad w sprawie podręcznika do HiT".

Przemysław Czarnek wyznał przy okazji, że wpłaca na WOŚP. Rok temu wpłaciłem na WOŚP, kiedy dzieci na stacji mnie zatrzymały, jeśli tak będzie w tym roku, też wpłacę - powiedział poseł PiS.