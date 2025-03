Koniec kolejek do lekarzy? 4 marca wchodzi nowe prawo

Od 4 marca 2025 r. obowiązuje nowe rozporządzenie ministra zdrowia, które wprowadza obowiązek prowadzenia harmonogramów wolnych terminów wizyt u lekarzy specjalistów. Celem jest zwiększenie liczby wizyt pierwszorazowych i poprawa dostępności do lekarzy specjalistów.

Reklama

Placówki mają obowiązek prowadzić harmonogramy przyjęć pacjentów w centralnej aplikacji AP KOLCE udostępnianej przez NFZ. Oznacza to, że dane o zapisanych pacjentach i wolnych terminach będą gromadzone w jednym systemie. W tym systemie można znaleźć bieżące dane dotyczące czasu oczekiwania do lekarzy specjalistów oraz liczby osób oczekujących w skali kraju.

Wizyty do lekarzy po nowemu. Bez kolejek do tych specjalistów

Do tej pory nowym systemem objęte były cztery specjalizacje:

onkologia,

kardiologia,

endokrynologia,

ortopedia i traumatologii narządu ruchu.

Już od 4 marca 2025 r. wykaz ten został rozszerzony o kolejnych 8 dziedzin. Do systemu włączone zostaną:

urologia,

neurologia,

nefrologia,

diabetologia,

choroby płuc i gruźlicy,

gastroenterologia,

okulistyka i otolaryngologia.

Jednak obowiązek prowadzenia odrębnych list będzie wchodził w życie w różnych terminach. Dla urologii i neurologii będzie to 1 maja, dla nefrologii i okulistyki – 15 maja, dla gruźlicy i chorób płuc oraz otolaryngologii – 1 czerwca, a dla diabetologii i gastroenterologii – 15 czerwca 2025 r.

Nowe przepisy mają skrócić kolejki i wyeliminować podwójne zapisy

Nowe przepisy mają na celu poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz zwiększenie efektywności systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Dzięki temu pacjenci będą mogli szybciej uzyskać potrzebną pomoc medyczną, a system zdrowotny będzie działał sprawniej i bardziej transparentnie.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że celem zmian jest m.in. wyeliminowanie przypadków wielokrotnej rejestracji tego samego pacjenta do kilku placówek na to samo świadczenie. Do tej pory pacjenci, chcąc skrócić czas oczekiwania, często zapisywali się równocześnie na listy oczekujących w różnych placówkach.