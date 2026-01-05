Jak podkreśla słowacki dziennikarza, Kraków jest przystępny cenowo. "Można tu zatrzymać się już za 15 euro. A co najlepsze, ta piękna zimowa bajka znajduje się zaledwie godzinę i 40 minut jazdy samochodem od granicy ze Słowacją" - podkreśla.

Najpiękniejsze jarmarki w Europie

Na naszych sąsiadach robią wrażenie: "historyczne uliczki, romantyczne kawiarnie, odurzający zapach grzanego wina i blask tysięcy świateł na Rynku Głównym". Tworzą one atmosferę, której "nie doświadczysz nigdzie indziej". Krakowskie jarmarki bożonarodzeniowe Słowacy zaliczają do najpiękniejszych w Europie".

Poza świątecznym klimatem Kraków oferuje atrakcje dla miłośników historii i kultury. Na liście miejsc obowiązkowych wymieniono Zamek Królewski na Wawelu oraz Kazimierz, dawną dzielnicę żydowską.

"Wyjątkowy eksperyment urbanistyczny"

"Hipsterskie lokale, oryginalne kawiarnie, wegańskie bistra oraz galerie w industrialnych przestrzeniach nadają miastu świeży, młodzieńczy charakter" - czytamy. Słowacy polecają mniej znane kierunki zwiedzania. Jednym z nich jest Nowa Huta. "Ten wyjątkowy eksperyment urbanistyczny z czasów socjalizmu do dziś przyciąga turystów autentyczną atmosferą i architekturą" - czytamy.

Kraków z tytułem najczystszego miasta na świecie

Niedawno Kraków zdobył także niedawno tytuł najczystszego miasta na świecie w rankingu portalu radicalstorage.com. "Nieskazitelna reputacja Krakowa prawdopodobnie wynika z czegoś więcej niż tylko dobrego sprzątania ulic. W ciągu ostatniej dekady Polska zainwestowała znaczne środki w systemy gospodarki odpadami" - czytamy w uzasadnieniu.

W 2024 roku Kraków odwiedziło 14,72 mln osób. 6,5 mln to krajowi, a 1,5 mln – turyści zagraniczni. Wszyscy odwiedzający Kraków wydali około 9,05 mld zł. Odwiedzający miasto chwalili możliwość płatności kartą w wielu miejscach, atmosferę miasta, atrakcje turystyczne oraz łatwy dojazd i gościnność. Najniższe oceny Kraków otrzymał za stan toalet i dostęp do nich oraz parkingi. Co ciekawe pomimo trwającego konfliktu wojennego w Ukrainie, ocena za bezpieczeństwo wyniosła aż 4,53 (maksymalna to 5).