Kraków chce wprowadzenia opłaty turystycznej pobieranej od osób korzystających z noclegów. Polskie prawo jednak takiej daniny na razie nie przewiduje. Pobierana jest tylko opłata miejscowa i uzdrowiskowa.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych w Polsce może być pobierana opłata miejscowa w miejscowościach, które spełniają jednocześnie trzy warunki, tj. posiadają korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych i szkoleniowych.

Rezolucja ws. opłaty

W lipcu 2025 roku Komisja Promocji i Turystyki Rady Miasta Krakowa przygotowała projekt rezolucji skierowanej do rządu, dotyczącej wprowadzenia opłaty turystycznej w polskich miastach. Radni wskazali, że dynamiczny rozwój turystyki wiąże się z licznymi wyzwaniami i kosztami. Teraz sprawa nabrała tempa. 12 grudnia zakończyły się konsultacje społeczne dotyczącej ustawy zakładającej wprowadzenie daniny od turystów.

Opłata turystyczna jest nam potrzebna i zależy od ustawodawcy. Nie będziemy mieć takiej opłaty do czasu aż Sejm przegłosuje ustawę w tej sprawie, a później podpisze ją prezydent Nawrocki - informował prezydent Krakowa Aleksander Miszalski podczas niedawnej Sesji Rady Miasta Krakowa, cytowany przez "Gazetę Krakowską".

Nawet 100 mln zł rocznie przychodów

Wiceprezydent Krakowa Stanisław Mazur podkreślił, że polskie miasta, w tym Kraków potrzebują tej opłaty, jeżeli chcą się rozwijać, podnosić jakość infrastruktury, konkurować ze swoimi odpowiednikami w Europie Obecne i poprzednie władze Krakowa wielokrotnie pisały petycje w sprawie opłaty turystycznej. Dla mnie zdumiewające jest to, że to wszystko tak długo trwa - powiedział wiceprezydent.

Władze miasta liczą, że taką opłatę uda się wprowadzić już w przyszłym roku. Biorąc pod uwagę fakt, że Krakowa co roku przyjeżdża ponad 7 milionów turystów, którzy spędzają średnio dwie, trzy noce w mieście, przy stawce 4 zł (symboliczne 1 euro) za noc, szacowane przychody z opłaty mogły wynieść od 60 do nawet 100 mln zł w zależności od długości pobytu.