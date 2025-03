Ekspert podkreśla, że osobowość Franciszka znacznie różni się od jego poprzednika. Franciszek to typ walecznego, zadziornego górala, który mierzy się z trudnościami i się nie poddaje – mówił we "Wprost" prof. Stempin.

Benedykt XVI był osobą niezwykle wrażliwą i delikatną, co zdaniem eksperta miało wpływ na jego decyzję o abdykacji. Z kolei Franciszek ma silny charakter i dużą potrzebę kontroli, co sprawia, że trudno mu podjąć decyzję o ustąpieniu.

"Upolityczniona pajęczyna" w Watykanie

Drugim czynnikiem, który może powstrzymywać Franciszka, jest polityczna sytuacja w Watykanie. Papież funkcjonuje w upolitycznionej pajęczynie – tłumaczy Stempin. Jego otoczenie może chcieć utrzymać wpływ na wybór następcy, aby kontynuować jego reformy. Możliwe, że decyzja o rezygnacji jest odkładana, aby odpowiednio przygotować grunt pod kolejne konklawe.

Kiedy papież podejmie decyzję?

Według prof. Stempina kluczową rolę odegrają najbliżsi doradcy Franciszka. Zakładam, że kiedy jego zaufane otoczenie wesprze go w decyzji, to on wykona ten krok i abdykuje – mówił "Wprost" ekspert. Zdaniem watykanisty papież może już rozważać taką możliwość, ale na razie nie widzi odpowiedniego momentu na podjęcie ostatecznej decyzji. Jednak jego stan zdrowia może wkrótce wymusić taki krok.