To co wiemy, to to, że potrzeby są coraz większe. Przebiliśmy 2 mln na zrzutce – bardzo serdecznie dziękuję, ale zróbmy wspólny challenge – pozyskajmy cztery, 4 mln dla tych, którzy naprawdę potrzebują pomocy. Liczy się każda złotówka. Do zobaczenia na zrzutce PCK. Liczę na Was - dodaje Mikołajczyk.

PCK dostarcza pomoc humanitarną dla poszkodowanych w powodzi na Dolnym Śląsku

W nocy z 18 na 19 września członkowie Grup Pomocy Humanitarnej Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) po raz kolejny ruszyli z pomocą dla miejscowości Stronie Śląskie, która zmaga się z tragicznymi skutkami powodzi. Miasto od kilkudziesięciu godzin pozostaje bez prądu, a mieszkańcy desperacko potrzebują wsparcia.

Tym razem do Stronia Śląskiego dotarło 600 pakietów higienicznych, a także żywność, woda i apteczki, przekazane przez mieszkańców Białegostoku. Jak podkreślają mieszkańcy, najpilniejsze są środki do dezynfekcji i czystości, które mogą pomóc w opanowaniu sytuacji sanitarno-epidemiologicznej. Grupy Pomocy Humanitarnej PCK nieustannie współpracują z lokalnymi władzami, planując kolejne dostawy, szczególnie tych produktów, które są najbardziej potrzebne.

Jednocześnie PCK prowadzi działania na wałach przeciwpowodziowych w Marszowicach I i II, gdzie dwie grupy pomocowe wspierają prace nad umacnianiem wałów chroniących Wrocław. Do tego celu skierowano specjalistyczny sprzęt – pojazdy z agregatami i oświetleniem.

Kolejne działania ratunkowe odbywają się w okolicach Kątów Wrocławskich, gdzie członkowie PCK rozstawili dodatkowy punkt ewakuacyjny z łóżkami polowymi. Dzięki temu mieszkańcy mają możliwość szybkiej ewakuacji w przypadku dalszego wzrostu poziomu wód.

Od wczesnych godzin porannych członkowie PCK przygotowują paczki żywnościowe oraz organizują kolejne transporty, by pomoc trafiała do najbardziej potrzebujących. Kolejny transport wody butelkowanej został wysłany do Oławy, która również została dotknięta powodzią. Woda zostanie rozdystrybuowana wśród mieszkańców, którzy od wielu dni borykają się z brakiem dostępu do czystej wody pitnej.

W powiecie karkonoskim sytuacja jest równie dramatyczna. Gmina Jeżów Sudecki oraz władze powiatu zaapelowały o pilną pomoc, w tym koce, łóżka i nosze, ponieważ wiele osób wciąż przebywa na zewnątrz, nie mając dostępu do schronienia. Potrzebne są także środki do dezynfekcji, aby zapobiec zagrożeniom zdrowotnym związanym z powodzią.

Logistyka i koordynacja działań w regionach dotkniętych powodzią są kluczowe dla efektywnego dostarczania pomocy. Jak podkreśla Michał Mikołajczyk, członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża:

Członkowie naszych Grup Pomocy Humanitarnej działają bez przerwy, dzień i noc. To wielka odwaga i poświęcenie, gdyż warunki na miejscu są bardzo trudne, a każda akcja niesienia pomocy wymaga niezwykłej mobilizacji - tłumaczy Mikołajczyk.

PCK nieustannie monitoruje sytuację we Wrocławiu i okolicach, wspierając działania ratownicze poprzez dostarczanie wody oraz posiłków dla osób pracujących przy umacnianiu wałów przeciwpowodziowych. Współpraca z lokalnymi władzami i służbami ratunkowymi pozwala na bieżąco reagować na zmieniające się potrzeby mieszkańców.

Skala potrzeb wciąż rośnie. Dostarczamy tysiące pakietów higienicznych, wody, paczek żywnościowych, ale to dopiero początek. Mieszkańcy takich miejsc jak właśnie Stronie Śląskie, potrzebują pilnie dalszego wsparcia. Ogrom pomocy, która wciąż jest potrzebna, będzie rósł w najbliższych dniach, gdy poznamy realny poziom zniszczeń po powodzi - dodaje przedstawiciel PCK.

PCK apeluje: Zróbmy wspólny challenge i pozyskajmy cztery mln złotych dla powodzian

PCK apeluje o wsparcie finansowe, które pozwoli na dalsze szybkie reakcje i dostarczanie celowanej pomocy. Każda wpłata może przyczynić się do poprawy sytuacji osób, które na co dzień walczą z bezpośrednimi skutkami tej niszczycielskiej powodzi.

Każda złotówka ma znaczenie! Wesprzyj akcję pomocową PCK, wpłacając dowolną kwotę na konto 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 lub za pomocą BLIK 794 33 22 11. z adnotacją "Powódź".