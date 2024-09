We Wrocławiu ponownie zebrał się powodziowy sztab kryzysowy z udziałem m.in. premiera Donalda Tuska. Podczas spotkania omówiona zostanie bieżąca sytuacja powodziowa w południowo-zachodniej Polsce.

Jak podkreślił szef rządu, jest za wcześnie, aby ogłaszać pokonanie powodzi we Wrocławiu. Ostrzegł przed nieuzasadnionym nastrojem euforii i ulgi (...) że najgorsze już za nami. Wolałbym, żebyśmy wytrzymali nerwowo i starali się możliwie trafnie odgadywać ten trend [wzrostu stanu rzek - PAP], abyśmy wrocławian umieli precyzyjnie informować - dodał.

Szef IMGW: Notujemy delikatne spadki

Dyrektor IMGW Robert Czerniawski podczas sztabu wskazał, że obserwujemy spadki poniżej Raciborza i to jest najważniejsze. W Opolu, Brzegu i Oławie też już notujemy delikatne spadki, koło godz. 8-9 w Opolu rozpocznie się najbardziej widoczny - powiedział.

Poinformował, że w Trestnie stan wody na Odrze wynosi obecnie 631 cm. Tutaj następuje już stabilizacja. Dodał, że stan pomiędzy 630-640 cm powinien się utrzymać. Przekazał także, że spadek notują rzeki dopływające do Wrocławia, w Oławie i Ślęzy.

Na ten moment trzeba się przygotować na sytuację w Brzegu Dolnym, tam należy spodziewać się 950 cm dzisiaj wieczorem. Stan alarmowy będzie przekroczony o ponad 3 metry, ale to nie powinno przynieść istotnego zagrożenia, chociaż stan jest niepokojący - powiedział.

"To nie jest to, o co notowaliśmy w nocy"

Dopytywany przez premiera Tuska o różnicę w prognozach stanu Odry we Wrocławiu w porównaniu z danymi ze środowego wieczora, szef IMGW wyjaśnił, że na dobę przed przy tak licznych urządzeniach hydrotechnicznych, które niwelują pomiar, nie jesteśmy w stanie z taką dokładnością, jak na innych stanowiskach, np. w Opolu i Oławie określić stanu z dużą dokładnością. Notujemy już bardzo delikatny wzrost, to nie jest to, o co notowaliśmy w nocy. Nasza prognoza jest w sumie najbardziej prawdopodobna ze wszystkich - podkreślił.

Wizyta szefowej Komisji Europejskiej

Premier dziś też spotka się z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen oraz premierami Czech, Słowacji i kanclerzem Austrii