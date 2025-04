Podpisanie memorandum intencyjnego z amerykańskimi partnerami

Wicepremier i minister gospodarki Ukrainy, Julia Svyrydenko, poinformowała za pośrednictwem platformy X o ważnym kroku w kierunku współpracy gospodarczej z Stanami Zjednoczonymi. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy ogłosić podpisanie z naszymi amerykańskimi partnerami Memorandum Intencyjnego otwierającego drogę do Porozumienia o Partnerstwie Gospodarczym i ustanowienia Funduszu Inwestycyjnego na rzecz Odbudowy Ukrainy - napisała minister.

Prace nad szczegółami porozumienia

Svyrydenko nie podała konkretnych informacji dotyczących treści podpisanego memorandum. Dodała jednak, że aktualnie trwają intensywne prace nad finalną wersją porozumienia. Wyraziła również optymizm co do roli planowanego funduszu: Spodziewamy się, że Fundusz stanie się skutecznym narzędziem do przyciągania inwestycji służących odbudowie naszego kraju, modernizacji infrastruktury, wspierania przedsiębiorstw i tworzenia nowych możliwości ekonomicznych. Minister Svyrydenko wyraziła również nadzieję, że ostateczny dokument przyniesie "bardzo korzystne dla obu stron" rezultaty.

Opóźnienie porozumienia o minerałach i stanowisko Donalda Trumpa

Agencja AFP zwraca uwagę na fakt, że rozmowy między Kijowem a Waszyngtonem dotyczące umowy w sprawie dostępu do ukraińskich złóż minerałów były planowane już kilka tygodni temu. Jednakże, ich podpisanie zostało opóźnione w związku z lutowym spotkaniem Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu, które miało burzliwy przebieg. Były prezydent USA uważa, że porozumienie, które umożliwiłoby amerykańskim przedsiębiorstwom eksploatację ukraińskich złóż metali ziem rzadkich, powinno stanowić formę rekompensaty za pomoc finansową udzieloną Ukrainie w czasie prezydentury Joe Bidena.

Strategiczne aspekty współpracy dla USA i Ukrainy

Strona amerykańska postrzega obecność swoich firm na Ukrainie jako dodatkowy element odstraszający potencjalną przyszłą agresję ze strony Rosji, zwłaszcza po ewentualnym zawarciu porozumienia o zawieszeniu broni. Z kolei Kijów podkreśla, że wszelkie przyszłe ustalenia kończące konflikt zbrojny muszą zawierać konkretne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.