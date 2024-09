Reklama

"Szczyt fali dotarł do Wroclaw, stan wody będzie się obecnie wahał w zakresie 595-600 cm, taki stan będzie się utrzymywać przez najbliższe 24h. Fala jest mocno spłaszczona i nie jest jakoś specjalnie wysoka, natomiast jest strasznie długa i znaczne spadki wody są prognozowane dopiero na niedzielę, dopiero wtedy stan wody może spaść poniżej 500 cm. Odra we Wrocławiu spadnie poniżej stanu alarmowego dopiero po weekendzie, prawdopodobnie we wtorek" - czytamy u Jakuba Wyrwasa w mediach społecznościowych.

Fala kulminacyjna we Wrocławiu. "Jest mocno spłaszczona i strasznie długa"

W środę wieczorem odbyło się kolejne posiedzenie powodziowego sztabu kryzysowego z udziałem m.in. przebywającego na Dolnym Śląsku szefa rządu, ministrów i przedstawicieli służb. Następne zapowiedziano na czwartek, na godz. 7.

Prezeska Wód Polskich Joanna Kopczyńska przekazała w środę wieczorem, że o północy spodziewana jest kulminacja fali we Wrocławiu. Po godz. 21 poinformowano, że czoło fali wezbraniowej na Odrze minęło już Opole, nie wyrządzając szkód w mieście.

Podczas wieczornego spotkania premier ocenił, że służby docierają do każdego miejsca, gdzie potrzebna jest pomoc. Apelował o to, by stosować się do zakazu chodzenia po wałach, gdyż są one już przeciążone. Poinformował, że w ciągu 48 godzin w większości miejsc powinno być już po kulminacji.

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że wojsko monitoruje wały przeciwpowodziowe, wykorzystuje do tego m.in. drony Bayraktar. Monitorowanie wałów, miejsc, które trzeba uszczelnić, uruchomione są ponownie Black Hawki i Mi-17 z big bagami w celu zasypywania wyrw lub potencjalnych miejsc zagrożonych - mówił wicepremier.

Resort rozwoju i technologii przekazał w środę, że uprawnieni eksperci z całego kraju mają dołączyć do wojewódzkich inspektorów budowlanych, by oceniać, czy zalane przez powódź budynki nadają się do dalszego użytkowania. Od czwartku w akcji ma być zaangażowanych 500 specjalistów. Premier wskazywał wieczorem na konieczność jak najszybszej ewidencji zalanych budynków. Podkreślił, że powodzianom trzeba zapewnić mieszkania zastępcze.