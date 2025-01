33. Finał WOŚP w najbliższą niedzielę. Owsiak walczy z grypą

Jerzy Owsiak jest centralną postacią każdego Finału WOŚP, jak i innych wydarzeń fundacji. Organizowana w ostatnich dniach przed zbiórką konferencja prasowa to stały element przygotowań do niedzielnej kwesty, zawsze udział w niej brał szef Orkiestry.

Chciałbym bardzo przeprosić, że nie jestem z wami osobiście na dzisiejszej konferencji, ale grypa robi swoje i trochę po nas wszystkich w fundacji przelatuje. Chcę, abyśmy na pewno byli razem w niedzielę - napisał w pierwszych słowach do uczestników czwartkowej konferencji. Jego współpracownicy zapewniali, że lider WOŚP leczy się, by wrócić do zdrowia na Finał i móc go osobiście poprowadzić.

Owsiak o hejcie na WOŚP

Owsiak w swoim liście dużo uwagi poświęcił ostatnim atakom prawicowych mediów na WOŚP i wymierzonemu w niego i fundację hejtowi. Dziękował osobom, które udzieliły im w tym czasie wsparcia. - Było ono potrzebne, gdy wokół nas rozpętał się wielki, wręcz niewyobrażalny hejt, (...) podłość nie zna żadnych granic - podkreślił. Jak dodał, ma nadzieję, że te wydarzenia uruchomią narodową dyskusję o przeciwdziałaniu mowie nienawiści. Zaapelował, by zgłaszać do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji materiały medialne z mową nienawiści wymierzone w fundację.

Szef WOŚP nie ma wątpliwości, że obecnie z efektami działalności fundacji mają styczność nie tylko dzieci, ale każdy. - Od dobrych paru lat Orkiestra, grając dla pulmonologii, walcząc z sepsą, wspomagając geriatrię i wszystkie szpitalne oddziały ratunkowe, dedykuje swoje granie wszystkim. Mówię o tym głośno, przestrzegając naszych krytyków i tych, którzy kierują w nas mowę nienawiści. Nie znasz dnia ani godziny, gdy twoje zdrowie i życie będzie zależne od tego, czy na swojej drodze spotkasz sprzęt z serduszkiem - napisał.

WOŚP zabrała łącznie 2,3 mld zł

WOŚP zebrała do tej pory 2,3 mld zł i przekazała dzięki temu szpitalom 74,5 tys. urządzeń. - Zawsze i wszędzie ma on służyć każdemu – podkreślił Owsiak. Tegoroczna zbiórka organizowana jest przy udziale państwa, które wycofało się ze wspierania Orkiestry w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy.

Ministerstwo Sportu udostępniło fundacji - tak jak rok wcześniej - błonia Stadionu Narodowego, na którym rozstawiona jest już główna scena koncertowa. Wystąpią na niej w niedzielę m.in. Mery Spolsky, Sztywny Pal Azji, Nocny Kochanek, a o godz. 20. zaplanowane jest Światełko do Nieba. Tam też zbudowano studio, z którego TVN (od 9 lat partner medialny WOŚP) będzie transmitował Finał. Na osoby, które w sobotę (w godz. 10-20) lub niedzielę (w godz. 10-22) odwiedzą finałowe miasteczko czeka m.in. darmowa karuzela dla dzieci i Diabelski Młyn, stoisko z kawą, fotobudka AI.

Jerzy Owsiak przekazał, że w dzień zbiórki nad bezpieczeństwem będzie czuwać straż miejska i policja, która zaproponowała fundacji także pomoc w zabezpieczeniu przed cyberatakami. Wsparcia udziela też wojsko, organizując m.in. w dzień zbiórki pokazy sprzętu. Z WOŚP gra także Orlen oraz - po raz pierwszy - Fundacja PZU.

W niedzielnej kweście weźmie udział 120 tys. wolontariuszy, zrzeszonych w prawie 1,7 tys. sztabach (w tym prawie stu zagranicznych). Każdy kwestujący musi mieć identyfikator z hologramem.

Pieniądze będzie można wrzucać również do wirtualnych puszek, tzw. e-skarbonek. W ubiegłym roku zebrano w ten sposób 21 mln zł, obecnie jest już w nich ponad 4 mln zł (stan na czwartek, 23 stycznia). Tradycyjnym już elementem Finału są aukcje charytatywne w serwisie Allegro, dzięki którym przez lata zebrano 214 mln zł. W tym roku wystawiono ponad 98 tys. aukcji, tegoroczna kwota licytacji to na razie 12 mln zł.

Temat WOŚP 2025: onkologia dziecięca

Tematem 33 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest onkologia i hematologia dziecięca. Każdego roku rodzi się ok. 1,1-1,3 tys. dzieci z różnego rodzaju schorzeniami onkologicznymi. W oddziałach onkologii dziecięcej leczonych jest na bieżąco w tej chwili ok. trzech tysięcy dzieci - powiedział prof. Bohdan Maruszewski, kardiochirurg z Centrum Zdrowia Dziecka, współtwórca i członek zarządu WOŚP.

Przypomniał, że Orkiestra grała dla onkologii już czterokrotnie. - Ten Finał jest kontynuacją naszych działań - zaznaczył. Dzięki poprzednim WOŚP kupiła pierwszy w Polsce rezonans magnetyczny przeznaczony tylko dla dzieci. Dzięki wsparciu onkologii przeżywalność dzieci chorych na ostrą białaczkę wzrosła z 80 do 92 proc. - Onkolodzy dziecięcy przekonali nas, że ten Finał jest bardzo ważny, żeby jeszcze poprawić wyniki leczenia i wprowadzić polską onkologię dziecięcą na najwyższy światowy poziom - dodał.

W tym celu Orkiestra zamierza kupić najnowocześniejsze urządzenia do diagnostyki i chirurgii onkologicznej. Odbiorcami tych zakupów będzie 18 oddziałów onkologii dziecięcej, w tym 5 oddziałów neurochirurgii onkologicznej, 6 oddziałów chirurgii onkologicznej i 4 zakłady patomorfologii. WOŚP dzięki Finałowi zamierza też wesprzeć hospicja, którym chce kupić m.in. koncentratory tlenu i samochody.- Staramy się działać tak, żeby rozwiązywać wszystkie problemy od początku do końca. Stąd po raz piąty będziemy grali dla onkologii i hematologii dziecięcej - podsumował prof. Maruszewski.

Ostatni, 32. Finał WOŚP, odbył się 28 stycznia 2024 roku. Celem zbiórki były płuca po pandemii, czyli zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. W akcję zaangażowało się 1685 Sztabów, w tym 100 Sztabów zagranicznych w 23 krajach. WOŚP zebrała wtedy 281 879 118,07 złotych czyli blisko 39 milionów złotych więcej niż w 2023 r.