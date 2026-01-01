O zepsuciu się lokomotywy i braku możliwości wysadzenia podróżnych poinformował PAP rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego Szymon Tarasewicz.

PKP IC na platformie X poinformowało, że chodzi po pociąg "Biebrza" jadący z Białegostoku do Gdyni Głównej. Dodano, że w pociągu znajduje się 180 pasażerów, którzy znajdują się pod opieką obsługi pociągu.

Awaria pociągu do Gdyni. Wysoki śnieg uwięził 180 osób

"Zadysponowano podstawienie lokomotywy spalinowej w celu ściągnięcia uszkodzonego pociągu" - podało PKP IC. Tarasewicz dodał, że zastępcza lokomotywa, która ma dopchnąć pociąg do stacji w Sterławkach jedzie ze stacji w Ełku (to ponad godzinę jazdy - PAP).

W czwartek w warmińsko-mazurskim nieczynna jest linia kolejowa Olsztyn-Działdowo, gdzie nad torami zwisają obciążone śniegiem gałęzie. Linia ta pierwotnie miała być zamknięta do północy, obecnie PKP informuje, że linia ta zamknięta jest do odwołania.