Lotto od dekad rozpala wyobraźnię Polaków. Każde losowanie niesie nadzieję na lepsze życie, własny dom, podróże czy finansowy spokój. Tym bardziej szokujące są opowieści o osobach, które wygrały fortunę, ale nigdy po nią nie przyszły.

Zaginione miliony złotych z Lotto. Do dziś nikt nie wie, kim był zwycięzca

Powody bywają różne. Czasami kupon gubi się wśród rachunków lub zostaje przypadkowo zniszczony. Zdarza się też, że ktoś przez długi czas nie sprawdza wyników i orientuje się za późno. W przypadku gier internetowych problemem bywa brak logowania do konta – mimo że system wysyła powiadomienia, gracz może je zwyczajnie przeoczyć.

Ile czasu jest na odbiór wygranej?

Zasady są nieubłagane. Na zgłoszenie się po wygraną obowiązuje 60 dni od dnia losowania. Tylko w szczególnych okolicznościach termin może zostać przedłużony, jednak maksymalnie do pół roku. Po jego upływie prawo do nagrody bezpowrotnie wygasa.

To nie są martwe przepisy. W praktyce wielokrotnie dochodziło do sytuacji, w których zwycięzcy nie pojawiali się po swoje pieniądze – choć stawka szła w miliony.

Największe nieodebrane wygrane

Najgłośniejszy przypadek miał miejsce w 2012 roku w Chojnicach. Padła tam wygrana w wysokości ponad 17 milionów złotych. Kupon był prawidłowy, wszystko się zgadzało, ale zwycięzca nigdy się nie ujawnił. Do dziś ta historia pozostaje jedną z największych tajemnic polskiego Lotto.

Drugie miejsce zajmuje Wejherowo i rok 2008 – tam na odbiór czekało niemal 12 milionów złotych. Również w tym przypadku nikt się nie zgłosił. W ostatnich latach także dochodziło do podobnych zdarzeń. W 2023 roku gracz internetowy stracił możliwość odebrania 2,4 mln zł, a rok wcześniej w Lotto Plus przepadł milion.

Co dzieje się z nieodebranymi pieniędzmi?

Choć dla zwycięzcy wygrana przepada, środki nie znikają bez śladu. Trafiają z powrotem do puli i zwiększają stawki w kolejnych losowaniach. Paradoksalnie więc czyjaś nieuwaga może przyczynić się do szczęścia zupełnie innej osoby.

Czym właściwie jest Lotto?

Lotto to najstarsza i najbardziej znana gra liczbowa w Polsce, istniejąca od 1957 roku. Jej zasady są proste – gracz typuje sześć liczb z zakresu od 1 do 49. Może zrobić to samodzielnie lub skorzystać z opcji losowego wyboru. Istnieją także zakłady systemowe, pozwalające wskazać więcej liczb i zagrać wieloma kombinacjami naraz.

Gra ma charakter kumulacyjny – jeśli nikt nie trafi "szóstki", pula przechodzi na kolejne losowanie i systematycznie rośnie. Wygrane wypłacane są już za trzy trafienia. Choć oficjalna nazwa to dziś Lotto, wielu graczy nadal używa dawnego określenia Toto-Lotek.

Rekordowe wygrane w historii Polski

Wśród najwyższych wygranych w Lotto dominują kwoty przekraczające 30 milionów złotych. Rekord padł w 2017 roku w Skrzyszowie – szczęśliwiec zgarnął ponad 36,7 mln zł. Niewiele mniej wygrano w Ziębicach w 2015 roku oraz w Gdyni w 2012 roku – odpowiednio ponad 35 i 33 miliony złotych.

Wysokie wygrane odnotowano także m.in. w Sławnie, Bolesławcu, Suwałkach, Żabnie, Bolimowie, Łomży i Poznaniu. W historii Lotto zdarzały się też nietypowe sytuacje – w 1994 roku aż 80 osób jednocześnie trafiło "szóstkę", a w 1995 roku jeden gracz z Olsztyna wygrał główną nagrodę… dwa razy w ciągu dwóch tygodni.

